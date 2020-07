Kæmpe flåt fundet i Danmark

Flåten er i Danmark, men man mener ikke, at den yngler endnu

Hyalomma marginatum.

Næppe noget nemt navn at udtale, men du skal muligvis vænne dig til det.

For flåt-typen, der kan blive op til to centimeter lang, når den er fyldt med blod, er blevet fundet i Danmark.

Det bekræfter Statens Serum Institut overfor Ekstra Bladet.

'Vi har set dem i Danmark, men det er kun voksne flåter. Endnu tror vi ikke, at Danmark er et sted, hvor de yngler,' skriver Statens Serum Instituts ekspert i virus & mikrobiologisk specialdiagnostik Karen Angeliki Krogfelt i en mail til Ekstra Bladet.

For tre år siden blev den blandt andet fundet i Tyskland, til trods for at den egentlig har hjemme i Tyrkiet, Rusland og flere nordafrikanske lande.

'De kan komme med vilde dyr og trækfugle, så det er ikke mystisk, at vi har sporadiske fund i Danmark,' lyder det videre fra eksperten.

Flåten kan lægge op til 7000 æg i jorden, og efter 20 til 40 dage klækker de små flåt-larver ud.

Bliver man bidt af flået, kan man blive smittet med en type bunyavirus. Sygdommen vil oftest være influenza-lignende, mens den i sjældne tilfælde vil være langt mere alvorlig, føre til høj feber eller hjernebetændelse.