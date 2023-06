Kæmpe flagbøvl: Skal vente tre uger på tilladelse

Hos forening for det tyske mindretal i Danmark ser man gerne, at der fra politisk side bliver givet tilladelse til at flage med det tyske flag, uden at man først skal forbi myndighederne

Syd for grænsen man gerne hejse Dannebrog.

Men i Danmark må de godt 15.000 herboende tyskere ikke hejse det tyske flag uden tilladelse. En tilladelse, som ofte først kommer efter flere ugers venten.

Nu ser forening for det tyske mindretal gerne de danske flagregler ændret, skriver TV 2 Syd.

Der er vidt forskellige tilgange til, hvordan mindretallet må flage med deres respektive flag i Danmark og Tyskland. Foto: Martin Lehrmann/Ritzau Scanpix

Skal sende ansøgning

I Danmark er der ikke en officiel flaglov, men man skal dog – med nogle få undtagelser- have politiets tilladelse til at flage med andre nationers flag.

Undtagelserne inkluderer ikke det tyske flag. Men da der er tale om Danmarks officielt eneste mindretal, mener formand for Bund Deutscher Nordschleswiger Hinrich Jürgensen, at der bør ændres på reglerne.

- Vi får tit gæster fra Tyskland, og så vil vi som en gestus gerne hejse det tyske flag sammen med Dannebrog. Men vi skal sende en ansøgning til politiets afdeling i Holstebro for at få lov. De har en svartid på 21 arbejdsdage, og så er vores gæster ofte kørt hjem igen, inden vi får tilladelsen, siger Hinrich Jürgensen til TV 2 Syd.

Over for Ekstra Bladet uddyber Hinrich Jürgensen:

- Det giver en masse administrativt bøvl. Vi kan jo se, at hoteller har en dispensation eller en anden ordning, hvor de kan flage uden at skulle sende en ansøgning. Den ordning vil vi også gerne have. Hvis vi pludselig får højtstående besøg fra en tysk minister, er det ikke det første, en skole eller institution tænker på, at de skal have tilladelse til at måtte hejse det tyske flag sammen med det danske.

Der er ikke kun muligt at flage med andre nationers flag. Det betinges nemlig i politiets tilladelse, at man samtidig hejser Dannebrog.

Moderaterne har tilkendegivet over for TV 2 Syd, at de er klar til at kigge på flagreglerne.

Flagkrig

Netop flagregler og retten til at flage har førhen bragt sindene i kog herhjemme og i vores nabolande.

I Skåne vakte det eksempelvis heftig debat om de svenske flagregler i 2017, da en politiker i Skåne fik nej til at flage med både det svenske flag (blåt med gult kors) og det skånske flag (rødt med gult kors).

De to må ikke længere hænge ved siden af hinanden øst for Øresund.

Herhjemme vakte det ligeledes opsigt, da Folketingets daværende formand, Pia Kjærsgaard (DF), samme år besluttede, at EU-flaget ikke skulle hejses over Christiansborg på den officielle europadag 9. september.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Hinrich Jürgensen.