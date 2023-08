Kæmpe flykaos: Rammer også Danmark

Mandag er den britiske lufttrafik ramt af kaos.

Ifølge flere britiske medier, herunder Sky News og Daily Mail, er det tekniske problemer, der forårsager, at en lang række fly, der skal ind og ud af Storbritannien, er blevet ramt af store forsinkelser.

Også den danske lufttrafik lammes af det britiske kaos.

Til DR oplyser Københavns Lufthavn, at alle fly til London-regionen samt Skotland er forsinket. Det forventes, at flyene tidligst kommer til at afgå i aften.

Massive forsinkelser

Storbritanniens ledende udbyder af kontrollen med lufttrafikken, NATS, skriver, at deres teknikere i øjeblikket arbejder på at få løst fejlen.

'Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre', lyder det.

Flere flyselskaber advarer ligeledes passagerer om massive forsinkelser.

Opdateres ...