Kæmpe fupnummer bag millionbys bedste restaurant

'Jeg kan ikke fatte, at dette sted findes'.

Sådan lød en af mange yderst positive anmeldelser af Le Nouveau Duluth i den canadiske storby Montreal indtil for ganske nylig på Tripadvisor.

De mange anmeldelser havde kanoniseret restauranten op på førstepladsen af millionbyens samtlige 3678 registrerede spisesteder.

Der var bare lige ét problem. Le Nouveau Duluth findes slet ikke.

Ren fiktion

En undersøgelse af CBC News har nemlig vist, at restauranten med 85 topanmeldelser slet ikke eksisterer. Anmeldelserne er også ren fiktion.

Der har i de 22 år, som Yoo Jeung har drevet blomsterhandel på hjørnet af Duluth Avenue og St-Denis Street i Montreal, således aldrig været et populært spisested med det navn i nabobygningen, hvor Le Nouveau Duluth skulle ligge.

- Der er eksempelvis meget højt til loftet på de billeder (man kunne finde på Tripadvisor, red.), men der er ingen høje bygninger på Duluth Avenue, siger hun til CBC News.

Komiker bag fupnummer

Efter mediets afsløringer er 'restauranten' blevet fjernet fra Tripadvisor, der står tilbage med røde ører.

'Ved denne lejlighed betød en menneskelig fejl, at dette falske sted blev på vores platform i længere tid, end det burde have gjort, skriver anmeldelsessiden i et svar.

Den falske restaurantens Tripadvisor-side var ledsaget af et billede af den canadiske komiker Charles Deschamps, ligesom hans telefonnummer også var at finde, når man søgte på Le Nouveau Duluth.

Sidenhen har han da også indrømmet, at han stod bag fupnummeret.

- Jeg fik et opkald om måneden, hvor nogen ville bestille bord. Jeg svarede, at vi var fuldt bookede de næste to måneder. Når folk spurgte efter menuen, ville jeg svare, at 'vi lavede tapas, siger han til CBC News.

Han fortæller videre, at hans formål med fupnummeret var at vise, hvor nemt det er at få gode ratings på netop Tripadvisor.