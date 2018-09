Kæmpe gevinster: Her bor de snedige boligejere

Tjek det interaktive kort ud, og se hvordan det er gået med din kommune. Du kan blandt andet se den samlede prisforskel, hvor mange der er solgt med gevinst, gennemsnitlig salgspris og antallet af handler (er det under 10, vil kommunen ikke være med).

Hvis det var bevidst, så er det godt forudset. Hvis det var et tilfælde, så er det særdeles heldigt.

For gevinsten har været enorm flere steder i landet for de danskere, som slog til og satte pengene i en bolig, da priserne på boligmarkedet var helt nede i 2012 og 2013 og derefter solgte til en lukrativ pris i 2017 eller 2018, hvor boligpriserne synes aldrig at have været højere.

Det viser tal fra Boligsiden.dk, som Ekstra Bladet har fået trukket ud.

I alle landets kommuner er den gennemsnitlige salgspris faktisk højere end selve købsprisen, men det betyder ikke, at der ikke er kæmpemæssig forskel på den reelle gevinst alt afhængig af, hvor i landet man har købt sin bolig.

- Siden finanskrisen har der været tale om et fragmenteret boligmarked. Der er steder i Danmark, hvor det har været en guldrandet forretning, og så har der været steder, hvor det modsatte har været gældende. Forskellene har været meget store, siger Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann til Ekstra Bladet.

I modsætning til de snedige/heldige boligeejre, så findes der også de uheldige, som købte i 2006/07, hvor priserne toppede. Mange af dem har tabt tonsvis af penge - se hvem, her.

Ti år efter finanskrisen 15. september 2008 meddelte USA's fjerdestørste investeringsbank, Lehman Brothers, at den ville indgive konkursbegæring. Det blev startskuddet til den globale finansielle nedtur, som også ramte Danmark og her fik navnet 'finanskrisen'. I årene forinden - 2006/2007 - toppede priserne på det danske boligmarked for derefter at falde voldsomt, da krisen tog fat de efterfølgende år. I 2012 og 2013 var priserne på det danske boligmarked helt i bund. Siden da er de generelt set kun fortsat én vej. Op. Men der er dog stor forskel på prisstigningerne afhængig af, hvor i landet man har kønt bolig. Vis mere Luk

Overraskende top

Mens pengene har været store i storbyerne, så er det en noget mere beskeden fortjeneste, som boligejerne på landet har gjort sig.

Selvom København normalt ligger helt i top i den slags undersøgelser, så er det faktisk ikke tilfældet denne gang. Hovedstaden bliver således lige slået af Rødovre, som har opnået en gennemsnitlig salgspris, der er hele 62 procent højere end i 2012 og 2013.

På de efterfølgende pladser er der tale om byer, der ligger lige udenfor København.

Sådan har vi gjort Boligsiden.dk har taget udgangspunkt i boliger købt i årene 2012 samt 2013, og solgt igen i årene 2017 samt 2018. Der må ikke have været en handel i de mellemliggende år Boligen må ikke have ombygningsår i de mellemliggende år Der skal minimum have været ti køb og salg i de pågældende perioder, før en kommune tages med i opgørelsen I tallene er der ikke taget forbehold for inflationen, som jo har været stigende siden finanskrisen Vis mere Luk

Helt i bund ligger ikke overraskende kommuner fra Vest- og Sydsjælland, der dog altså stadig kan præsentere fortjenester - bare i væsentlig mindre grad. Mens den gennemsnitlige købspris i 2012/13 var på 1,13 millioner, så er den gennemsnitlige salgspris steget til 1,38 millioner. Her er det dog vigtigt at understrege, at der i tallene ikke er taget højde for inflation, hvorfor gevinsten i realiteten er lidt lavere.

Fremtiden

For dem, som ejer en bolig langt fra de danske storbyer, kan der samtidig være gode nyheder på vej. Således vurderer Lise Nytoft Bergmann, at det bliver provinsen, som bliver vinderne i den nære fremtid på boligmarkedet.

- Tendensen er lige nu at priserne i København er lidt faldende. Der er for stort et udbud, for lille en handelskativitet for få købere.

- Når vi kigger på Danmark, så tror vi, at det bliver provinsen, der får de største stigninger de kommende år. I storbyerne, som fx København, Aarhus og Aalborg bliver det et moderat eller mindre fald på ejerlejlighedsområdet. Lige nu er tendensen, at priserne er svagt faldende. Der er for stort et udbud, for lille en handelsaktivitet og for få købere, siger boligøkonomen, der er bekymret for to ting.

- Udsigten til stigende renter og boligskattereformen i 2021.