KÆMPE guldklump fundet: 'Den største vi har set'

En guldgraver fra England har haft sig en rigtig god dag.

I en skotsk flod har han nemlig fundet den indtil videre største guldklump, der vejer hele 121.3 gram.

Det skriver BBC.

Det er to stykker, der til sammen skaber en 'donut form', og ifølge mediet kan de være 80.000 pund værd svarende til omkring 700.000 danske kroner.

Der er dog stadig skepsis fra nogle eksperter, der venter med at udtale sig, til man har bekræftet guldets værdi.

Skatten blev fundet i to stykker, men de passer perfekt sammen. Derfor har fundet også fået navnet 'Reunion Nugget'.

Det er ikke blevet oplyst, hvad navnet på floden er. Det skyldes det store hemmelighedskræmmeri, der er forbundet med guldgraver-samfundet. Heller ikke navnet på den heldige guldgraver er blevet offentliggjort.

En heldig guldgraver har gjort et fænomenalt fund. Foto: Lee Palmer/pictureexclusive.com

Ingen urenheder

Finderen tog sin skat med til forfatteren Lee Palmer, der arbejder på bogen 'Gold Occurrences in the UK'.

Lee Palmer har udtalt til BBC, at det er den største guldklump, der er fundet,.

- Der er ingen urenheder i den. Det er det pureste guld på omkring 22 karat. Det er virkelig et stort fund.

Guldklumpen blev fundet ved at bruge 'sniping'-metoden. Her ligger guldgraveren med ansigtet nede i floden, mens personen har en dykkermaske med snorkel på.

Guldgraven havde først fundet det første stykke og smidt det i sin spand.

30 centimeter længere hende i søen spottede han det andet stykke.

- Det var ikke før et par dage senere, at han fandt ud af, at de passede sammen, fortæller Lee Palmer.

Han håber, at klumpen vil blive købt af Nationalmuseet i Skotland, men helt legalt skal det muligvis gives til kongehuset.