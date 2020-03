Kæmpe internt oprør i 3F: Stop forhandlingerne

Der er massiv uro internt i 3F. Således kræver 23 ud af 66 lokale afdelinger nu, at ledelsen i 3F får stoppet de overenskomstforhandlinger, der er blevet genoptaget i Forligsinstitutionen.

I en skriftlig udtalelse sendt til Ekstra Bladet underskrevet af afdelingerne lyder det:

'Vi kræver vores ledelse gør sin indflydelse gældende i FH og straks retter henvendelse til Lizette Risgaard om at stoppe forhandlingerne indtil landet er normaliseret igen.'

'Ikke nok med I spiller hasard med vores medarbejderes helbred og beder dem rejse på tværs af landet flere gange om ugen, så tvinger I dem samtidigt til at leve på hoteller hvor de udsættes for smittefare,' lyder det i udtalelsen.

Rettigheder for 600.000

Onsdag aften blev overenskomstforhandlingerne suspenderet af Forligsinstitutionen, men allerede torsdag blev parterne på ny indkaldt til forhandlinger, der er startet i dag klokken ti. Det er dels de centrale forhandlere fra FH og DA. Men så er der også et bagland blandt andet med repræsentanter fra de lokale afdelinger. De er blevet indlogeret på hoteller og skal være standby i forhold til de centrale forhandlinger. Der er allerede repræsentanter fra Aalborg, der har meddelt, at de nægter at møde op.

Og de vrede 3F formænd mener, at forhandlingerne må stoppes indtil corona-frygten er drevet over:

'I sætter derudover også den danske model og de reelle forhandlinger ud af spil. I 3F er det bygget op således at de kongresvalgte forhandlingsudvalg er dem der bestemmer. Her er flere af hensyn til syge pårørende og deres familiers sikkerhed generelt afskåret fra at deltage i forhandlingerne,' skriver de.

Samtidig peger de på, at de får svært ved at indkalde til medlemsmøder, når en aftale eventuelt er forhandlet på plads.

'Vi taler om rettighederne for 600.000 lønmodtagere de næste 3 år. Det er ikke noget man skynder sig med. Det må vores forbund og FH forhåbenligt bakke op om.'

'Når så man er færdig med forhandlingerne og skal ud og stemme er vi afskåret for medlems kontakt.'

'Vi kan ikke afholde møder eller noget som helst. Det holder simpelthen ikke og vil medføre ballade de næste tre år.'

Samtidig peger oprørerne mod Norge, hvor forhandlingerne er sat i stå.

'Vi opfordrer vores ledelse og ledelsen i FH til at kigge mod nabolandet Norge. Her viser LO og de forskellige forbund ansvar for landet og dets borgere. FH i Danmark burde gøre det samme i stedet for at løbe arbejdsgivernes ærinde og jappe en overenskomst igennem uden medlemsindflydelse. Vis samfundsansvar, for vores og for hele Danmarks skyld.

Brevet er underskrevet af:

3F Viborg - 3F Hedensted - 3F Horsens - 3F Aarhus TLB - 3F Aalborg - 3F Koldning - 3F Ringkøbing - 3F Randers - 3F Esbjerg Transport - 3F BJMF - 3F København - 3F Frederikshavn - 3F Midtvendsyssel - 3F Esbjerg - 3F Åbenrå - 3F Kongeåen - 3F Aarhus 3F Rymarken Aarhus - 3F Vestfyn - 3F Frederiksborg - 3F Midtjylland - 3F Thy-Mors.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra 3F-ledelsen og FH.