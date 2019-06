Kæmpe invasion i Danmark: Afrikansk insekt vælter ind

Eksperten Michael Stoltze anslår, at der allerede er flere hundrede millioner eksemplarer af insektet i Danmark

Danmark bliver netop nu invaderet af flere hundrede millioner tidselsommerfugle fra Afrika.

Måske helt op til en halv milliard befinder sig i Danmark netop nu. Det siger sommerfugleeksperten fra Naturstyrelsen på Bornholm, Michael Stolze til Berlingske.

De er overalt i Danmark. I haver, i parker og markerne. Der er tale om en historisk invasion. Der er angiveligt tale om den største invasion af tidselsommerfugle i Danmark nogensinde.

Tidselssommerfuglene har bevæget sig op til Danmark fra Nordafrika og Mellemøsten. Og de kommer på egen hånd i små grupper eller store flokke. De har bevæget sig nordpå for at æde, yngle og mangfoldiggøre sig.

Det er specielle klimatiske forhold, der med mellemrum sender tidselsommerfuglen ud på lange rejser. I år er det ifølge Belingske gået op i en højere enhed, så milliarder af sommerfugle har valgt at forlade deres hjemstavn.

Tidselsommerfuglene lever normalt i det nordlige Afrika og Mellemøsten. (Foto: Ritzau Scanpix)

En kombination af våde vintre, der giver larverne masser af foderplanter at boltre sig på, betyder sammen med tørre somre, at voksne tidselsommerfugle i stort tal løber tør for foderplanter til deres larver. Og derfor flyver de mod nord blandt andet til Danmark.

Der har tidligere været to meget store år med utallige mængder af tidselsommerfugle i Danmark. Det var i 1996 og i 2013. Sommerfugle eksperten Michael Stoltze fortæller dog til Berlingske, at han aldrig har set så mange som i år.

- Jeg vil sige, det er det største antal i mands minde, forklarer Michael Stoltze..

Sommerfugleeksperten vurderer, at antallet af tidselsomerfugle skal tælles i mange hundrede millioner, måske en halv milliard - her i Danmark.