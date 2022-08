Kæmpe it-problemer: Region Syddanmark udskyder operationer

Torsdag er it-systermen i Region Syddanmark ramt at store problemer, og det betyder nu, at flere operationer bliver udskudt.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Den lægelige direktør på Odense Universitetshospital, Bjarne Dahler-Eriksen, fortæller til avisen, at alle regionens hospitaler er gået i 'it-nødprocedurer'.

Han fortæller ligeledes, at der er tale om et generelt it-nedbrud.

Påvirker det hele

It-nedbruddet har en stor effekt på hele hospitalssystemet.

Bjarne Dahler-Eriksen fortæller til Fyens Stiftstidende, at de elektroniske patientjournaler, deres røntgensystem og mange andre nødvendige systemer er påvirket af nedbruddet.

For at kunne behandle akutte patienter, er de i øjeblikket nødt til at arbejde udenom systemerne.

- Men vi har måttet sætte pause på nogle af vores planlagte patienter. Så det kan være, at nogle af vores patienter, der skal have lavet en planlagt operation, kommer til at vente lidt, siger Bjarne Dahler-Eriksen til avisen, uden at komme med en konkret tidshorisont.

Region Syddanmark oplyser på Facebook, at de giver status på deres sociale medier, når der er nyt.