Kæmpe jubel: De ringer begejstrede ind

Det er slut med restriktioner i Danmark.

Sådan lød det onsdag aften på et længe ventet pressemøde fra statsminister Mette Frederiksen.

Det betyder også, at nattelivet, der har været særdeles hårdt ramt af restriktioner, langt om længe kan åbne på sine helt egne præmisser igen. Og det falder i den grad i god jord hos Danmarks største bar- og diskotekskoncern.

Nu kan vi alle sænke skuldrene, lød det fra statsministeren.

Jublende medarbejdere

For selvom nyheden om den totale genåbning allerede tirsdag havde fundet vej til kontorene hos Rekom Group, er jublen stadig stor onsdag aften, da Ekstra Bladet fanger politisk direktør Lars Børsting:

- Det kom jo lidt på bagkant, men det er en fantastisk nyhed. Masser af vores personale har ringet ind, og begejstringen er høj. Glæden er stor, og forventningerne er i top. Det er en lettelse og en glæde at kunne vende tilbage en normal hverdag.

Denne gang virker det mere realistisk, at genåbningen ikke er truet af nye nedlukninger, siger direktøren videre:

- Vi fik lov at genåbne første september sidste år, da alle restriktioner faldt fra. Der tænkte vi: Nu ruller det, og vi er tilbage til et normalt liv igen, indtil vi ramte december. Det var en våd klud i ansigtet. Både for os, men også for vores personale, der lige var kaldt tilbage efter at have været hjemsendt i 18 måneder. Det var virkelig demotiverende.

- Der vil jeg sige, at nu synes jeg, at det er det tydeligt, at vi er et sted nu, hvor der er så mange vaccinerede, at vi kan løfte restriktionerne endda i januar. Jeg har derfor en forventning og en tro på, at vi har set det sidste til coronarestriktioner for os i nattelivet.

Fra 1. februar bliver det igen muligt at komme på diskotek natten lang. Foto: Per Lange

Glædeligt!

Hos Danmarks største erhvervsorganisation Dansk Industri (DI) er man ligeledes begejstrede over, at restriktionerne nu er fortid fra næste uge.

- Det er meget glædeligt, at vi nu står i en situation, hvor det er forsvarligt at ophæve restriktioner. Danmark har i perioder været lukket meget ned, og det er en milepæl for samfundet, at det nu stopper. Det er til glæde og gavn for alle, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Det er et vigtigt skridt for mange virksomheder, påpeger han:

- Endelig kan virksomheder slå dørene helt op for medarbejdere og kunder. Det betyder virkelig meget for mange virksomheder. Alle har de taget et stort ansvar under pandemien, og for nogle af dem har det også være en vanskelig tid økonomisk. Men nu ser det ud som om, vi næsten er i mål.

Restriktionerne udløber tirsdag første februar.