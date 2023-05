Kæmpe kæledyrs-mysterium i Åbyhøj

I Åbyhøj er flere kæledyr begyndt at forsvinde ud af det blå

Et sandt mysterium har ramt det østjyske.

For i den vestlige del af Aarhus i Åbyhøj er flere kæledyr begyndt at forsvinde ud af det blå fra beboernes haver, når nattens dunkle timer gør sin indtræden.

Flere af kvarterets borgere mistænker nu ræve for at stå bag. Det skriver TV 2 Østjylland.

Forsvundet sporløst

En af disse borgere er Sanne Krogsbøll Buus, der for nogle uger begyndte at undre sig, da hendes kat Mille pludselig ikke kom hjem en aften.

Og da Mille endelig kom hjem, stod det klart, at noget ikke var, som det skulle være. Katten ville nemlig ikke spise og lugtede utroligt meget.

- Der var tydeligt noget galt, så vi tog hende til dyrlæge og fik at vide, at det med al sandsynlighed var en ræv, der havde haft godt og grundigt fat i hende, fortæller hun til mediet.

Set flere gange

Og for Sanne Krogsbøll Buus lød dyrlægens teori heller ikke usandsynlig, da hun allerede i forvejen havde set Mille blive jagtet af en af kvarterets ræve.

Hun er heller ikke den eneste borger, som har set ræve i Abyhøj eller været ude for, at et kæledyr er forduftet.

Blandt andet har en anden borger været udsat for at få stjålet sine skildpadder, som senere blev fundet i live, dog med et sæt bidemæker.

De mange episoder med rævene har fået en debat til at blusse op mellem kvarterets beboere om, hvorvidt der skal være plads til det firbenede dyr i storbyen, eller om bestanden skal reguleres.