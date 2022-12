Kæmpe kaos: Flere tusinde patienter sendes på gaden

Lige nu oplever flere tusinde patienter kaos i et vestjysk lægehus

Det gælder om at drible udenom diverse luftvejssygdomme og vinter-dårligdomme, hvis du benytter dig af det vestjyske lægehus Lægerne Nygårdsvej.

For der er kaos.

Én læge er på vej ud, én har fået forbud mod at arbejde af Styrelsen for Patientsikkerhed og den sidste står så tilbage med alle patienterne alene.

Det skriver JydskeVestkysten.

Nedgang i patienter

Hos de tre læger Mads Krister Birkler, Abdul Karim Mansur og Günther Eckhard, som sammen ejer Lægerne Nygårdsvej i Esbjerg, er der for alvor panik før jul.

Og det går direkte udover de 4.646 patienter, som alle hører under det vestjyske lægehus.

Det har længe været kendt, at Mads Krister Birkler ikke fik solgt sin andel af klinikken og derfor stopper helt 31. december. Det betyder, at antallet af patienter hos Lægerne Nygårdsvej fra årsskiftet bliver skåret ned 4800 til 3500.

Udover nedskæringen har læge og medejer Abdul Karim Mansur fået et straks-forbud mod at arbejde med patienter af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Et sådan forbud sker kun ved alvorlige hændelser.

- Forbuddet kan meddeles, hvis vi vurderer, at det af hensyn til patientsikkerheden er nødvendigt, at sundhedspersonen straks ophører med faglig virksomhed, og hvis der er begrundet mistanke om fare for patientsikkerheden, siger Styrelsen til JydskeVestkysten.

Ingen kommentarer

Hvordan det vestjyske lægehus har tænkt sig at løse det massive pres, der nu kommer på Günther Eckhard - eneste tilbageværende læge - vides ikke.

En læge må nemlig højst have 2700 patienter - normalen ligger på 1.600.

En mulighed er at ansætte en vikar, og det er netop, hvad lægehuset har valgt at gøre, oplyser Region Syddanmark til JydskeVestkysten.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra lægerne selv.