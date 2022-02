Kæmpe kaos i Københavns Lufthavn

CPH Lufthavn bekræfter, at et selskab der håndterer bagage for SAS er gået i 'fagligt møde', og derfor står store dele af flytrafikken lige nu stille

Lige nu er der stort kaos i Københavns Lufthavn, hvor store dele af flytrafikken i øjeblikket står stille.

Det fortæller flere personer til Ekstra Bladet, som er på vej på vinterferie. Årsagen er, at bagagepersonalet har valgt valgt at gå i fagligt møde denne lørdag. Det bekræfter Københavns Lufthavn over for Ekstra Bladet.

En rejsende fortæller til Ekstra Bladet, at han var ved at boarde det sit fly, da de fik at vide, at de ikke kunne rejse. Derudover oplyses det, at der lige nu kigges på infoskærmene som fortæller, der kommer ny information klokken 09.

På lufthavnens hjemmeside fremgår det også, at samtlige afgange foreløbigt er udsat til klokken 09.

Bekræfter forstyrrelse

Ifølge Søren Clausen, der er direktør for public affairs i Københavns Lufthavn, så er det et handlerselskab, altså et bagageselskab, som håndterer bagagen for SAS, der er gået i et 'fagligt møde'.

- Jeg kan ikke svare på, hvad det faglige møde dækker over, siger Søren Clausen.

Han siger, det ikke er optimalt, når der er forstyrrelser i driften, men Københavns Lufthavn håber på, at parterne finder en løsning hurtigst muligt.

Han kan ikke fortælle, hvornår flyene kommer i luften igen, men han bekræfter, at der kommer ny information klokken 09.

