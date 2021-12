Kæmpe kaos i Region Hovedstaden: INGEN kan blive kviktestet

Har du foto eller video af de lange testkøer? Send dem på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk.

Der er torsdag formiddag store problemer med kviktestcentrene i Region Hovedstaden.

Det skyldes, at der er it-problemer i centrene, oplyser Copenhagen Medical på sin hjemmeside.

De advarer her om, at der er risiko for kø, og understreger, at de arbejder på at løse det hurtigst muligt.

Over for Ritzau fortæller presseansvarlig hos Copenhagen Medical Trine Baadsgaard, at ingen kan blive kviktestet i deres centre lige nu:

- Vi er ved at finde ud af, hvor fejlen er. Indtil den er fundet, kan vi ikke foretage test, siger hun.

Uheldig timing

I testcenteret ved Forum står køen helt stille. Det fortæller Ekstra Bladets udsendte.

- Der bliver ikke testet nogen som helst, fortæller han.

- Det eneste, der sker, er, hvis nogen bliver for utålmodige og forlader køen.

Ekstra Bladets udsendte har indtil videre ventet indenfor i testcenteret i over en halv time. Det er ikke muligt at se størrelsen på køen udenfor derinde fra, men han fortæller, at der allerede var lang kø, da han ankom.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen tidshorisont for, hvornår systemet kommer op at køre igen.

Flere af Ekstra Bladets læsere beretter om at have ventet i over en time i de stillestående køer.

Det store nedbrud kommer på et særligt kritisk tidspunkt. Der er nemlig ekstra pres på teststederne op til jul, hvor man bliver testet, inden de skal samles med familien.

Opdateres ...

