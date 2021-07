Kæmpe kaos på dansk ø: Turister strandet

Den sædvanlige færge til og fra Sejerø er brudt ned, og dens afløser kan kun have omkring otte biler med ad gangen. Det har skabt et rent kaos på øen

Er du også forhindret i at komme enten til eller fra Sejerø, eller ved du noget om sagen? Så skriv til os her.

Der er lige nu store problemer med at komme både til og fra Sejerø, fordi øens normale færge er brudt ned, og den indsatte reservefærge har en kapacitet, der er markant mindre.

Således holder der frustrerede bilister i kø på både Sejerø Havn og Havnsø Havn på Sjælland, hvorfra man sejler til Sejerø. Flere har holdt i kø i timevis siden i morges i håbet om at komme med færgen.

Det fortæller flere frustrerede rejsende til Ekstra Bladet.

En af dem er Jakob Langvad, der skulle have været sejlet til Sejerø i går sammen med sin familie, men som fik aflyst sin tid og ombooket til i dag.

Men heller ikke i dag lader det til, at familien Langvad kommer med, fordi den indsatte færge kun kan have omkring otte biler med ad gangen, og der desuden er opstået tekniske problemer.

Den normale færge kan have op til 36 biler med og 245 passagerer om sommeren, mens reserven kun har plads til cirka otte biler og 73 passagerer.

- Vi skulle have været med i går, men måtte køre hjem igen. Der hersker nærmest kaos og rent anarki på havnen. Dem, der råber højest, kommer med færgen, og det er ret voldsomt, fortæller Jakob Langvad til Ekstra Bladet.

En anden rejsende, Solvei Gregersen, har det modsatte problem. Hun og hendes forældre skal hjem fra hendes sommerhus på Sejerø i dag, men de frygter, at de ikke kommer med færgen.

'På havnen på øen står der, at det er først til mølle, så man må sætte sig i bilen og vente. Kl. 09.00 var der 30 biler på havnen og solen brager ned. Der er ingen informationer eller proioriteringslister. Folk med børn og ældre kan ikke sidde på havnen i flere timer for måske at komme med. Det er helt urimeligt og det er farligt for folk at efterleve dette,' skriver Solvei i en mail til Ekstra Bladet.

Kørt hjem med pakket bil

Jakob Langvad og hans familie er nu kørt hjem med fuld oppakning til Hørsholm, hvor de venter på at få mere information fra færgen. Men indtil videre er de slet ikke blevet ringet op.

- Vi får intet at vide. Filmen er knækket, og de har tabt den fuldstændigt, siger Jakob Langvad.

Han og familien er kommet på øen i 50 år og ærgrer sig meget over situationen.

- Det er vores sommerferie, der går med det her, og vi skulle have haft gæster på besøg derovre, men de kan jo heller ikke komme over. Vi frygter, hvor lang tid det vil vare, før der kommer styr på tingene, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme igennem til Sejerøbugtens Færger for at få en kommentar til sagen og en tidshorisont for, hvornår problemet er løst, men det er endnu ikke lykkedes.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Kalundborg Kommune, der driver færgen, men de er endnu ikke vendt tilbage.

