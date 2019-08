Kæmpe klima-trussel: - De er som ild

En ny amerikansk undersøgelser viser, at insekter svækker eller dræber 41 procent af træerne i 48 stater i USA hvert år, hvilket er en stor trussel mod klimaforandringer.

Ødelæggelserne af træerne betyder, at de udleder seks millioner tons carbon i atmosfæren svarende til intet mindre end fire millioner biler.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt NBC News.

Den største synder er den asiatiske askepragtbille. U.S. Forrest Service oplyser, at billen er ansvarlig for, at 3,5 procent af træerne i USA dør hvert år.

- De er som ild, de opsluger alt på deres vej, siger Songlin Fei, der er skov-professor ved Purdue University og en af forfatterne bag den nye rapport.

Yderst ødelæggende

Den asiatiske askepragtbille stammer fra det nordlige Asien. I dette område ser man dem sjældent i store grupperinger, og derfor yder de ikke alvorlig skade på træer i Asien.

Udenfor dens oprindelige område er billen dog en invasiv art, der er yderst ødelæggende for asketræer, særligt i det østlige Europa og i Nordamerika.

Særligt i Nordamerika er der et stort fokus på at kontrollere og begrænse udbredelsen af den asiatiske askepragtbille.

Professor Songlin Fei understreger betydning af at bevare skovområderne.

- Vi betragter skoven som en af de bedste løsninger på klimaforandringer. Når disse træer bliver beskadiget af insekter, bliver de til døde materialer, siger Fei.

Eksperter opfordrer til, at der holdes et skarpt øje med træ-sygdomme og insekternes udbredelse.

Den invasive art af askepragtbillen blev første opdaget i Moskva i 2007. Flere eksperter har advaret om, at billen vil sprede sig til store dele af Europa inden for de næste 10-20 år.