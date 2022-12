Kæmpe kø til cannabismekka: - Som en slikbutik, man ikke kan modstå

Torsdag åbnede New Yorks første butik, hvor man lovligt kan købe et stort udvalg af hjemmerullede joints og vingummier med cannabis i

Torsdag åbnede New Yorks første butik, hvor man lovligt kan købe et stort udvalg af hjemmerullede joints og vingummier med cannabis i. Ekstra Bladet var med til festen - og fik en joint med hjem

Hashrøgen er tyk midt på Manhattan, og den flere hundrede meter lange kø snor sig rundt om blokken.

- Tre, to, en - nu, tælles der ned.

Klokken er 16.20, og New Yorks første butik, hvor man lovligt kan købe cannabisprodukter, har netop slået dørene op.

Der skrues op for musikken. Rundt om os hostes der så meget, at man skulle tro, at vi befandt os på Roskilde Festival.

- Hav jeres id klar, siger dørmanden igen og igen, for man skal være 21 år for at komme ind.

Det skæve åbningstidspunkt er velvalgt. Siden en gruppe unge i Californien i 1970'erne dagligt mødtes klokken 16.20 og delte en joint, har tidspunktet været næsten helligt for rygere verden over.

De første lukkes ind, og der udbryder jubel.

Det er en stor dag for indbyggerne i New York, fortæller Taylor. Hun arbejder som socialrådgiver og har stået i kø siden klokken 13.

Annonce:

- Det er en helt særlig dag. Det er kun få år siden, vi risikerede at komme i fængsel, hvis vi blev taget med en joint på os, og nu står vi her og kan købe den lovligt. Det er historisk, fortæller hun.

Taylor havde stået i kø i to timer, da Ekstra Bladet fangede hende. Foto: Ditte Lynge

Det forventes, at cannabisindustrien kan skabe 30.000-60.000 jobs, og at man vil kunne tjene 350 mio. dollars årligt i skatteopkrævninger.

Butikken på Manhattan står nonprofitorganisationen Housing Works bag. De har i årevis arbejdet for at bekæmpe hjemløshed og aids og fik i november tildelt en af de allerførste salgslicenser. Flere er på vej.

Under sloganet 'Make Love, Not Drug War' (dyrk kærlighed, ikke narkokrig, red.) sælger de alt fra 18 forskellige slags hjemmerullede joints til cannabisfyldte vingummier.

Slagtilbud

Indenfor byder bartendere på drinks, en dj spiller, og overalt står ansatte klar til at vejlede kunderne i, hvilke produkter der er de bedste for dem.

En joint koster 18 dollars, og dertil kommer skatter og afgifter.

Annonce:

Det gør der til gengæld ikke, hvis man bevæger sig få hundrede meter væk til Washington Square Park. Her kan du ikke gå igennem parken uden at blive tilbudt nogenlunde samme sortiment.

I Washington Square Park sidder et par på en bænk og deler en joint. De kunne ikke drømme om at købe fra det nyåbnede dispensary, men vil hellere støtte lokalt ved at købe fra boderne i parken. Foto: Ditte Lynge

Denne dag tæller Ekstra Bladet syv boder med hjemmerullede joints, der koster 15 dollars stykket.

- Taylor, du kan købe de samme produkter i parken bag os og endda billigere. Hvorfor købe det her?

- For første gang føler jeg ikke, at jeg gør noget forkert ved at købe en joint, og her tør jeg stole på, at produkterne er i orden. Det kan godt være, at nogle få af byens mange uregulerede smoke shops har licenser, men du aner stadig ikke, hvad de putter i, forklarer hun.

- Og så betyder det noget for mig at støtte vores lokalsamfund og ikke en kriminel underverden.

Erik Carbone har armene i vejret, da han forlader butikken. Foto: Ditte Lynge

Erik Carpone kan ikke få armene ned, da han forlader butikken.

- Det er en meget stor dag. Det er vildt at stå her. Alle er glade, siger han.

Annonce:

- Butikken vil sætte en stopper for de mere end 400.000 anholdelser, som politiet har foretaget de seneste årtier. Nu kan folk købe og indtage noget, som er langt mere sikkert og bedre reguleret.

Han henviser til de titusindvis af mennesker, der årligt er blevet anholdt for at overtræde den tidligere cannabislovgivning.

Ifølge Norml, der arbejder for afkriminalisering af cannabis, er størstedelen af de anholdte unge fattige og 'ikkehvide', der har fået pletter på deres straffeattest og har svært ved at finde arbejde efter eksempelvis at være blevet taget i at ryge på gaden.