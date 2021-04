Kæmpe køer: Alle vil have en test

Der er fredag eftermiddag enorme køer rundt om i hovedstaden ved teststederne.

Det bekræfter presseansvarlig ved Copenhagen Medical Trine Baadsgaard over for Ekstra Bladet.

En af stederne, hvor køen er ekstra lang, er i Fælledparken. Her er der op til en times ventetid for at få en test.

- Det virker, som om alle vil have en test inden weekenden. Alene i går (torsdag, red.) testede vi 80.000 i Region Hovedstaden, siger Trine Baadsgard.

I Fælledparken på Østerbro er der mellem 80 og 100 podere i arbejde lige nu.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ifølge Copenhagen Medicals hjemmeside er der også travlt hos testcentrene ved Fælleshuset på Frederiksberg, København Zoo, DGI Byen, Forum og mange andre steder i hovedstaden. Tjek selv her.