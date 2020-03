Kæmpe kovending: Borgere skal alligevel ikke indberette om coronamistanke

Opfordring om at indberette borgere, der formodes at være smittet med coronavirus, og som udviser bekymrende adfærd, er blevet fjernet igen

En opfordring om at indberette borgere, der formodes at være smittede med coronavirus, og som udviser bekymrende adfærd, er blevet fjernet igen.

Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for Ekstra Bladet.

Styrelsen ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvorfor opfordringen er blevet fjernet.

'Hvis du er bekymret over adfærden hos en person, som, du ved er konstateret smittet, eller som du formoder kan være smittet med coronavirus, skal du udfylde dette oplysningsskema og sende det til Styrelsen for Patientsikkerhed', stod der tidligere på hjemmesiden.

I skemaet skulle borgerne blandt andet svare på, om personen, som de henvendte sig om, er testet for coronavirus. Hvis personen ikke var testet, skulle borgeren svare på, hvorfor vedkommende tror, at personen kan være smittet.

Ukendt bagatelgrænse

Det fremgik dog ikke på hjemmesiden, hvor bagatelgrænsen gik. Altså om det var nok, hvis ens nabo havde hostet i flere dage, eller man havde en formodning om, at en kollega har feber efter at have været i udlandet.

Med hasteloven blev det muligt at foretage en række ændringer af epidemiloven, der blandt andet giver Sundheds- og Ældreministeriet en række nye beføjelser. Læs mere om hasteloven her.

