Kæmpe kovending efter fire års helvede: Nu kommer Zahras mand til Danmark

Udlændingestyrelsen og Udenrigsministeriet: 'Beklageligt'

Det er først, da Ekstra Bladet undersøger parrets sag, at både Udlændingestyrelsen og Udenrigsministeriet pludselig bliver opmærksomme på, at der er sket en fejl.

Ingen af de to myndigheder vil stille op til interview, men svarer i stedet skriftligt.

'Udlændingestyrelsen har på baggrund af Ekstra Bladets henvendelse den 1. juni 2021 om, at ansøgeren i 2017 blev meddelt afslag på visum, undersøgt sagen nærmere. Udlændingestyrelsen var ikke i forbindelse med svaret til Ekstra Bladet opmærksom på, at ansøgeren to gange i 2017 blev meddelt afslag på visum af ambassaden i Teheran, Iran. Det beklager vi,' skriver Udlændingestyrelsen.

Og på samme måde skriver Udenrigsministeriet, at ambassaden i Teheran ikke var opmærksomme på, at ansøgning om visum i 2017 skete i forbindelse med familiesammenføring - og at Hossain dermed ikke skulle have haft afslag.

Ministeriet skriver, at Hossain ikke selv gjorde opmærksom på dette i sin ansøgning - men at Zahra til gengæld gjorde.

'I invitationen nævnes imidlertid af ægtefællen, at de for nylig var meddelt afslag på familiesammenføring. Beklageligvis har ambassaden tilsyneladende ikke været tilstrækkelig opmærksom på dette i forbindelse med sagsbehandlingen,' skriver Udenrigsministeriet.

Efter Ekstra Bladets henvendelser til myndighederne fortæller Zahra, at både Udlændingestyrelsen og ambassaden nu har kontaktet parret for at hjælpe dem, og at de nu har fået den rette vejledning, så Hossain endelig kan få sit visum til Danmark.

Dette bekræfter Udenrigsministeriet nu også overfor Ekstra Bladet.

'Ansøger har i juni 2021 indleveret en visumansøgning til den danske ambassade i Athen, som er forelagt for Udlændingestyrelsen. Styrelsen har i denne uge truffet afgørelse om, at ansøger opfylder betingelserne for at få visum til Danmark. Styrelsen har således bemyndiget ambassaden i Athen til at udstede visum til ansøgeren,' skriver ministeriet.