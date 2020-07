Kæmpe kovending i Else-sagen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Man skal læse godt mellem linjerne for at forstå, hvilken juridisk kovending Aarhus Kommune netop har taget i sagen om demente Else og hendes misrøgt på plejehjemmet Kongsgaard.

Juristerne i borgmester Jacob Bundsgaards (S) forvaltning mener nemlig nu, at kommunen godt kan droppe fogedsagen mod TV2. En vurdering, som hverken kommunens advokatfirma, Horten, eller juristerne i DF-rådmand Jette Skives forvaltning hidtil har været enige i.

Horten har derimod gang på gang anbefalet Jette Skive og hendes embedsmænd til målrettet at retsforfølge TV2 og få stoppet tv-udsendelsen, fremgår det af flere notater i sagen, som kommunen tidligere har offentliggjort.

'Dette vil være ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens pligt,' skriver advokat Sophus Bøgeskov Christensen således 28. april i et notat om muligheden for, at Aarhus Kommune dropper forbuddet.

Udsendelsen er ulovlig

Han mener heller ikke, at et droppet forbud vil give TV2 mulighed for at vise optagelserne.

'Idet der fortsat som udgangspunkt vil foreligge en overtrædelse af straffelovens paragraf 264a og 264d,' lyder advokaten vurdering 28. april.

Så sent som 27. maj spørger chefjurist Jørn NIelsen fra Sundhed og Omsorg (Jette Skives forvaltning, red.) igen advokatfirmaet, om det er muligt for byrådet at opgive sagen.

Påny svarer Sophus Bøgeskov Christensen fra Horten, at det kan kommunen bestemt ikke. Heller ikke selvom Else nu havde fået en værge, nemlig barnebarnet Charlotte Ahm:

'Idet kommunen dermed ikke vil leve op til sin pligt til at beskytte en bruger på en kommunal institution mod grove krænkelser,' lyder begrundelsen i det nye notat.

Advokaten understreger igen over for Jette Skives forvaltning, at TV2 ikke lovligt kan vise optagelserne, selv hvis forbuddet fjernes.

'En ophævelse af det meddelte forbud (ved at tage bekræftende til genmæle) vil efter Hortens opfattelse ikke ændre på de skjulte kameraoptagelsers retsstridighed og dermed ikke have som konsekvens, at TV2 lovligt vil kunne vise optagelserne'.

Juridisk kovending

Efter sagen for kort tid siden er landet hos juristerne i borgmester Jacob Bundsgaards forvaltning, er meldingen imidlertid en anden.

Her vurderer man i direkte strid med alle tidligere juridiske vurderinger, at der ikke længere er grund til at opretholde forbuddet, eller at kommunen har en 'pligt', man ikke kan bryde. Begrundelsen er blandt andet, at Ekstra Bladet nu har vist centrale dele af udsendelsen.

'Aarhus Kommune kan lovligt hæve hovedsagen (ved landsretten, red.)', skriver Berit Kornbæk Boisen, der er jurist og kontorchef for Byrådssekretariat, sammen med kommunens juridiske chef, Christian Mølgaard i et nyt notat.

'Det anbefales dog, pga Hortens tidligere vurdering, at Aarhus Kommune inden sagen hæves, sender sagen til det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen)'.

Brug for en velsignelse

Det sidste skal ifølge notatet fra borgmesterens forvaltning sikre, at styrelsen kan underkende beslutningen, hvis det som advokatfirmaet Horten mener, at den er ulovlig.

Modsat tidligere meldinger fra rådmand Jette Skive opgiver forvaltningen samtidig at trække politianmeldelsen mod TV2 tilbage. Det sker ifølge det nye notat fra kommunen, fordi politiet nu har taget sagen op af egen drift.

'Allerede af den grund er det ikke meningsfyldt for Aarhus Kommune at forsøge at trække politianmeldelsen tilbage', mener borgmester Jacob Bundsgaards to jurister.

