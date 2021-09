Kæmpe kovending i sag om udvist tiårig

Det står der i afgørelsen

Vi lægger [...] vægt på, at der er gennemført en adoption af Wasuthon i Thailand i juli 2018 – og dermed et familieskifte -, hvilket betyder, at Wasuthon og Chayapon ikke længere betragtes som helsøskende i Thailand.

Vi er opmærksomme på, at vi i vores afgørelse af 1. juli 2021 lagde vægt på børnenes søskenderelation og fælles opvækst frem til 2018 i Thailand, hvor Wasuthon kom til Danmark.

På det nu foreliggende grundlag vurderer vi, at hensynet til at beskytte børnenes søskenderelation ikke længere er til hinder for at gennemføre en familieadoption af Wasuthon.

Det indgår heri, at Wasuthon og Chayapon ikke har boet sammen eller har haft en fælles hverdag siden oktober 2018. I praksis har Wasuthon og Chayapon siden oktober 2018 haft forskellige omsorgsgivere i hverdagen.

Uanset at de to brødre efter dansk ret betragtes som helsøskende som følge af, at den thailandske adoption af Wasuthon ikke kan anerkendes efter dansk ret, vurderer vi på baggrund af ovenstående, at søskenderelationen ikke er til hinder for at gennemføre en familieadoption af Wasuthon i Danmark.

Kilde: Ankestyrelsen