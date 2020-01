Kæmpe kræft-gennembrud: Ingen troede det var muligt

Molekylet som ændrer alt.

Forskere fra Cardiff University har opdaget et nyt molekyle i vores celler, som kan bruges til at dræbe en lang række kræftformer. Selvom at forskningen er meget ny, viser den meget potentiale.

Det skriver BBC.

De har nemlig fundet et molekyle i vores immunsystem, som angriber kræftceller uden at påvirke andre celler. Molekylet findes i vores t-celler. T-celler er hvide blodceller, som har en meget vigtig rolle i vores immunsystem, de dræber nemlig celler, som er smittet af bakterier og vira.

Man bruger allerede en behandling kaldet CAR T, som også benytter sig af t-celler og molekyler. I CAR T tager man cellerne fra patienten og modificerer dem så de virker til den enkelte, det er dog en meget dyr terapi som kun virker på få kræftformer.

Forskerne har indtil videre kun eksperimenteret med de nye molekyler i laboratoriet. Blandt andet har de udført forsøg på rotter som havde leukemi. Her oplevede forskerne stor succes.

- Der er en chance for at behandle enhver patient (...) før troede ingen at det her var muligt, siger Professor Andrew Sewell fra Cardiff til BBC.

Sådan virker det

Behandlingen virker på samme måde som en CAR T behandling.

Lægerne starter med at tage blod fra patienten, derefter adskiller de t-cellerne fra de andre celler.

T-cellerne bliver modificeret så de har lettere ved at genkende og angribe kræftceller. De modificerede celler bliver så duplikeret til man har en stor mængde af dem. Til sidst bliver de sprøjtet tilbage i patienten, hvor de dræber kræftcellerne.

Det er dog meget tidligt og man kan ikke sige noget om hvornår den nye behandling kan bruges, det er især vigtigt at teste den igennem først og sørge for at det er sikkert at bruge til mennesker.

- Der er masser af forhindringer at overvinde, men hvis den næste test er vellykket, håber jeg, at den nye behandling kan bruges hos patienter om få år”, siger Professor Andrew Sewell.

Forskerne er enige om at der stadigvæk er en masse arbejde, men de mener, at det er et stort skridt især for bekæmpelsen af kræft.

- I øjeblikket er det meget grundlæggende forskning og ikke tæt på faktiske lægemidler til patienter. Der er ingen tvivl om, at det er en meget spændende opdagelse, både til at fremme vores grundlæggende viden om immunsystemet og for muligheden for fremtidige nye medicin, siger Daniel Davis, professor i immunologi fra University of Manchester.