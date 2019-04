Kæmpe kran spærrer havn

Det var et imponerede syn, der tirsdag aften mødte cyklister og gående ved havnen i København.

Her gik trafikken ad flere omgange totalt i stå, fordi to broer måtte åbnes for at give Nordens største flydekran, HEBO-LIFT 9, adgang. Også en enorm pram, der har sejlet en ny cykelbro hele vejen fra Rotterdam, kom med ind i havnen.

Broen, der har fået navnet Lille Langebro, skulle ellers have været på plads allerede sidste efterår. Men ved et sort uheld tabte en kran i Rotterdam broelementerne og smadrede dem.

- De er jo enorme og vejer samlet 600 tons, fortæller Peter Fangel Poulsen, der er projektchef hos Realdania By & Byg, som har betalt for broen.

- Men da elementerne blev lastet ombord på prammen sidste år, knækkede kranen pludselig under vægten og tabte et brofag ned over de andre. Det var rædselsfuldt.

Onsdag eftermiddag var to af de fire broelementer lagt på plads. Planen er, at flydekran og pram sejler hjem senest på fredag. Foto: Noah Givskov Møller

Højt tempo

Så galt håber han ikke, at det kommer til at gå denne gang.

- I år har vi krydset fingrene og holdt vejret. Men vi har også brugt nogle nye og stærkere kraner nede i Rotterdam. Og den kran, som findes her i byen, er jo ganske enorm, forklarer han.

Planen er nu, at både flydekran og prammen er ude af havnen, inden ugen er omme.

- Vi har allerede fået to ud af de fire sektioner på plads. Så hvis det er tempoet, så går det jo nok.

- Men indtil flydekranen er færdig, er havnen spærret. Og så skal vi i gang med at teste broen og opbygge landskabet omkring den.

Toby på tre år fik sit livs oplevelse, da den enorme flydekran tirsdag aften sejlede igennem ved broen ved Skuespilhuset. Foto: Heine Jørgensen

En dyr gave

Ifølge Peter Fangel Poulsen er der brug for flere måneder til det afsluttende arbejde, da broen ikke kan tages i brug, før den er helt sikker og driftsklar.

- Nogen vil sikkert mere, at det kan vel ikke være så svært at bygge en bro.

- Der er bare en del hydraulik i sådan en bro, der skal tilpasses og testes på forsvarlig vis, inden vi åbner den op for alle og enhver. Den skal kunne dreje og bevæge sig, så det går tiden med.

Som nævnt er broen en gave fra Realdania, men den endelige pris er ikke gjort op.

– Der er afsat op til 150 millioner kroner til projektet, og vi har ikke brugt alle pengene endnu.

Der skal store kræfter til for at bygge den nye cykelbro i København. Foto: Heine Jørgensen

