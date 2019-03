Kæmpe krise på vej: Risikerer at løbe tør

- Det er da brandærgerligt, at vi på fjorden er nødt til at købe gulerødder fra Jylland, lyder det fra Peter Thane

Lammefjorden risikerer at løbe tør for de meget populære gulerødder, som endda har opnået EU’s særlige BGB-mærke - begrænsede geografiske beskyttelse.

- De sidste 15 år har vi på Lammefjorden set flere sammenlægninger af de små landbrug. De nye generationer, som opkøber de små steder på 20-30 hektarer, har ofte hverken tradition for eller lyst til at dyrke gulerødder. Så de vælger i stedet at dyrke kartofler eller korn, som de får en bedre pris for, siger Peter Thane, Gulerodsgruppen A/S.

Det er ikke, fordi der ikke kan sælges Lammefjordsgulerødder. Da Peter Thane kom til Lammefjorden for 22 år siden, producerede man 4000 tons gulerødder. I dag produceres der 9000 tons af de sunde rødder. Men der mangler jord at dyrke dem på.

- Problemet er også, at gulerødder er blevet en discountvare. Et kilo gulerødder ude i supermarkederne koster det samme, som det gjorde for 10-15 år siden. Gulerødder bliver ikke regnet for noget. Det er indkøberne i de store supermarkedskæder, som styrer markedet, og billige gulerødder bruges til at lokke kunderne ind i butikken - på samme måde, som letmælk gør, siger Peter Thane.

Han fortæller, at han importerer gulerødder fra Jylland, som pakkes til discountsalg på pakkeriet i Fårevejle.

- Det er da brandærgerligt, at vi på fjorden er nødt til at købe gulerødder fra Jylland, siger Peter Thane.

Han håber, at en stigning i priserne på gulerødder kan få flere landmænd på Lammefjorden til at dyrke gulerødder.

- Men det kan blive svært. Vil man som landmand helst høste korn i en airkonditioneret mejetærsker i august eller skifte afgrøde og stå i pladder til knæene og høste gulerødder i efteråret? siger Peter Thane.