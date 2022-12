Kæmpe læk på rumfartøj: Tre astronauter strandet i rummet

Rusland planlægger en redningsaktion, hvis det vurderes, at rumfartøjet ikke er i stand til at flyve de tre astronauter tilbage til jorden

Et uforklarligt læk er opstået på rumfartøjet Soyuz MS-22, der lige nu befinder sig ved den internationale rumstation.

Tre astronauter fløj i september med Soyuz MS-22 til rumstationen, men på grund af lækket kan rumfartøjet sandsynligvis ikke flyve astronauterne tilbage til jorden, hvorfor de i øjeblikket er strandet.

Det skriver The Guardian.

Forsøger at opklare læk

14. december begyndte kølervæske at strømme fra fartøjet ud i rummet som små hvide partikler.

Den russiske rumfartsorganisation Roscosmos og Nasa sagde på et pressemøde torsdag, at man stadig arbejder på at klarlægge, hvordan lækket er opstået.

De tre astronauter Dmitry Petelin, Sergey Prokopyev og Frank Rubio, som fløj med Soyuz MS-22, befinder sig på den internationale rumstation sammen med fire øvrige personer.

Det kan blive et problem, hvis det vurderes, at Soyuz MS-22 ikke er i stand til at flyve de tre tilbage i jorden. Der er nemlig kun et andet rumfartøj på rumstationen, og det har kun plads til fire personer.

Frank Rubio (tv) er fra Nasa, mens Sergey Prokopyev og Dmitry Petelin er fra Roscosmos. Foto: Dmitri Lovetsky/Ritzau Scanpix

Planlægger redningsaktion

Rusland overvejer nu, hvorvidt man skal igangsætte en redningsaktion for at få at de tre astronauter hjem.

I så fald vil man sende et tomt tilsvarende rumfartøj op til rumstationen, som kan flyve de tre astronauter tilbage til jorden, mens Soyuz MS-22 vil flyve tilbage uden passagerer.

En sådan redningsaktion vil først kunne finde sted i slutningen af februar.

Roscosmos' generaldirektør, Yury Borisov, sagde onsdag, at man ikke frygter for astronauternes sikkerhed, og at temperaturen på rumfartøjet er blevet stabiliseret.