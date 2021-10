Kæmpe læk: Udenlandsk mangemillionær havde mystisk formue hos Jyske Bank

De såkladte 'Pandora Papers' viser, at Jyske Bank i mange år husede en kæmpe sum for en udenlandsk bilforhandler

Et stort læk kaldet 'Pandora Papers' afslører, at Jyske Bank i årevis havde en mangemilionær fra Paraguay som storkunde.

Det skriver Berlingske, Politiken og DR.

Ifølge medierne giver kundeforholdet mellem Jyske Bank og mangemilionæren Genaro Peña anledning til mistanke af flere årsager.

- Det er suspekt i sig selv, at det er en kunde fra Paraguay, som vil anvende en bank fra Danmark. Men der er ikke kun tale om en kunde fra et land meget langt væk, det er også en kunde med en meget stor formue og en forretningsstruktur med et meget lavt transparensniveau.

- Jyske Bank tager en meget stor risiko ved at have ham som kunde, siger Kalle Johannes Rose, der er lektor og ekspert i hvidvaskloven ved CBS, til Berlingske.

Mistænkelig formue

I de mange år, hvor Genaro Peña var kunde ved Jyske Bank, har banken huset gigantiske millionbeløb for rigmanden.

Noget af det, som fremstår særligt mistænkeligt ved Genaro Peña, er netop hans kæmpe formue. Ifølge de danske medier var han i 2005 god for mere end 400 millioner kroner, hvilket på daværende tidspunkt svarede til 0,65 procent af hele Paraguays BNP.

Det er uklart, hvor Genaro Peñas, der var bilforhandler og -importør, formue stammer fra.

- Det er nok ikke som bilforhandler, han har tjent alle de her penge. Hvis man er bank, skal man spørge grundigt ind til, hvor han har pengene fra, siger Jakob Dedenroth Bernhoft, jurist og partner i firmaet Fraud React, til DR.

Den nu afdøde bilforhandlers formue var ifølge Berlingske og DR blandt andet placeret i fonde i De Britiske Jomfruøer med konti i Jyske Banks afdeling i Schweiz.

Hvornår kundeforholdet mellem Jyske Bank og Genaro Peña begyndte er uklart.

Ifølge Berlingske, Politiken og DR havde Genaro Peña i årevis en tidligere Jyske Bank-chef som privat investeringsrådgiver.

Vigtigt at følge regler

Jyske Bank afviser over for Berlingske, Politiken og DR af svare på spørgsmål om konkrete kundeforhold. De svarer i stedet i et skriftligt svar, at det 'gennem alle årene har det været vigtigt for Jyske Bank at følge de til enhver tid gældende regler'.

Derudover oplyser banken blandt andet følgende:

'Hvis Jyske Bank havde haft en kunde med det beskrevne omfang og med den beskrevne baggrund, så ville kunden i henhold til reglerne være kategoriseret på en sådan måde, at der ville blive foretaget en udvidet due diligence.'