Kæmpe løfte: Vil donere det meste af 896 milliarder

Amazon-milliardæren Jeff Bexos har sagt i et interview, at han agter at donere størstedelen af sin formue til velgørenhed

Milliardæren Jeff Bezos, som er skaberen bag Amazon, har ikke just været kendt for sin gavmildhed. Tværtimod har han været kendt for de ekstremt dårlige arbejdsvilkår, som de ansatte i Amazon arbejder under.

Men det virker til, at milliardæren forsøger at skabe sig et nyt ry.

Han har nemlig udtalt i et interview med det amerikanske medie CNN, at han agter at donere størstedelen af sin velpolstrede formue på 896 milliarder danske kroner til velgørenhed i løbet af sit liv.

Blandt andet skal pengene gå til at bekæmpe klimaforandringer og til at støtte folk, 'som kan skabe samhørighed i menneskeheden i en tid, hvor verden er i en dyb social og politiske krise'.

Og det er første gang, at Jeff Bezos lover noget i denne retning.

Førhen har Jeff Bezos ellers modtaget kritik for ikke at underskrive 'Giving Pledge'-aftalen, hvor hundredvis af verdens rigeste mennesker lover at donere størstedelen af deres formuer til velgørenhed.

Men sådan er det altså ikke mere.

Kan volde problemer

Jeff Bezos partner, Lauren Sanchez, som også deltog i interviewet, udtalte desuden, at de var i gang med at opbygge kapaciteten til at kunne give pengene væk.

Det kan nemlig volde problemer, når en pengemængde i denne størrelse skal forvaltes rundt til velgørere.

Derfor er der heller ikke lagt nogen klokkeklar plan for distribuering endnu, udover at Jeff Bezos har øremærket 72 milliarder danske kroner over de næste 10 år til 'Bezos Earth Fund', som arbejder på at bekæmpe klimaforandringerne.

Jeff Bezos fortæller også til CNN, at han ikke har nogen specifik procentdel klar, eller nogen konkret plan om, hvem der skal modtage resten af pengene.

