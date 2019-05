Kæmpe lydprøve: F-35-jageren er en larmende bulderbasse

F-35-kampflyet støjer og sender voldsomme vibrationer ud, når det er i luften. Kampflyet er langt mere støjende end det gamle F-16 jagerfly, som Forsvaret står for at skulle udskifte i de kommende år.

En støjtest, som netop i disse timer bliver gennemført på Flyvestation Skrydstrup ved Vojens, har netop afsløret, at F-35 jagerflyet er noget af en bulderbasse.

Et talstærkt pressekorps og flere hundrede VIP-folk følger onsdag eftermiddag demonstrationsflyvningerne.

Der er en generel enighed om, at F-35-kampflyet både udsender skarpe og flænsende toner samtidig med, at flyet også har meget dybe og vibrerende toner med i kølvandet.

F-35 er for første gang landet på dansk jord. Foto: Anders Brohus

Grund til bekymring

Sagt med andre og mere direkte ord: Beboerne i området har god grund til at være bekymret over de nye kampfly.

Frem til sidst på eftermiddagen vil både F-35-kampflyet og F-16-jagerfly overflyve området omkring flyvestationen i forskellige flyvemønstre.

Der er til lejligheden opstillet syv mikrofoner i området, som skal måle støjforholdene. Målingerne vil dog ikke blive brugt i forbindelse med, at kompensationer skal udregnes til de mest lidende naboer.

Sådan finder den ene demonstrationsflyvning sted. Kilde: Forsvaret

De to F-35-fly er ankommet fra Norge, og det er således første gang, at et F-35-kampfly lander på dansk jord.

Mange beboere i området følger nøje testflyvningerne. De deltager samtidig i en online-undersøgelse, hvor de kan beskrive deres oplevelse af støjen.

Støjtesten udføres under store sikkerforanstaltninger. Pressekorpset kommer således ikke i nærheden af det nye kampfly, men må nøjes med at se på, at det stryger hen over jorden i lav højde og foretager flere manøvrer i luftrummet over flyvestationen.

Dagens støjtest bliver fulgt nøje. Foto: Anders Brohus

ANKOMMER I 2023 I perioden fra 2021 til 2026 erstatter F-35 gradvist de danske F-16 kampfly. De første danske F-35 fly vil blive leveret til Luke Air Force Base i USA i 2021. Her skal de danske jagerpiloter uddannes i at flyve den nye flytype. De første F-35 fly ventes leveret til Flyvestation Skrydstrup i 2023. Fra 2027 forventes det, at F-35 kan løse både nationale og internationale opgaver fuldt ud.

FAKTA OM F-35 Fabrikant: Lockheed Martin, USA Antal: 27 Hjemsted: Fighter Wing Skrydstrup Besætning: En pilot Vingefang: 10,7 meter Længde: 15,7 meter Højde: 4,38 meter Motor: En Pratt & Whitney F135-PW-100 turbofan jetmotor Thrust: 43.000 pund (19.505 kg) Max. hastighed: Mach 1,6 Rækkevidde: 2.160 kilometer på internt brændstof, ubegrænset med lufttankning Max. flyvehøjde: Ca. 50.000 fod (15 kilometer) Bevæbning: En intern 25 mm maskinkanon og en kombination af missiler og bomber

FAKTA F-16 De første F-16 jagerfly ankom til Danmark i januar 1980. Flyene erstattede i løbet af 1980’erne F-100 Super Sabre og F-104 Starfighter. I 2005 blev alle F-16 flyene samlet under Fighter Wing Skrydstrup.



F-16 Fighting Falcon er et såkaldt multi-role kampfly, som kan fungere både som jager- og bombefly.



De danske F-16-fly er løbende blevet opdateret (bl.a. med MLU – Mid Life Update) og modsvarer i høj grad en ny Block 50/52 mht. instrumenter og våbensystemer. Flyet fremstår således fortsat som et moderne kampfly. Flyene bærer dog præg af at have været operative gennem mere end 40 år.