Kæmpe meteorit afsløret

For 30 år siden gravede en tysk mand, hvad han troede var en almindelig sten op af haven. Det skulle vise sig at være den største meteorit i tysk historie

Tyske forskere har netop afsløret fundet af den hidtil største meteorit i Tysklands historie, skriver mediet DW.

Meteoritten, der kaldes 'Blaubeuren' efter byen, hvor den blev fundet, vejer over 30 kilo, hvilket er betydeligt større en den tidligere tyske rekord på lidt over 17 kilo.

Forskere fra det tyske rumfartscenter DLR skriver på Twitter, at der ligger en 'utrolig historie' bag det imponerende fund.

Wir haben diesen 30 kg Brocken angeschnitten – was wir gefunden haben ist sensationell! Ab 11:00 Uhr mehr über diese unglaubliche Geschichte auf https://t.co/IuURIw8D4W. #Blaubeuren pic.twitter.com/Vcvb3nlNnK — DLR_de (@DLR_de) July 15, 2020

Ligget i baghaven i 30 år

Den usædvanlige sten blev i 1989 gravet op af en tysk mand i færd med noget havearbejde.

Han bemærkede godt nok at stenen var utroligt tung, og at stenen havde en del jern på sig, men tænkte ikke videre over det.

Derfor blev stenen liggende i haven i flere årtier.

'Selv en professionel kunne næppe have gættet, at det var en meteorit, når man først ser på den' skrev DLR i forbindelse med offentliggørelsen.

Her knæler det tyske mand Hansjörg Bayer ved stedet i hans have, hvor meteoritten har ligget de sidste 30 år. Foto: Felix Kästle / Ritzau Scanpix

Tæt på at blive smidt ud

I 2015 var husejeren tæt ved at smide meteoritten ud sammen med andet haveaffald.

Heldigvis kom han på bedre tanker, og opbevarede den i kælderen i flere år, før han i januar 2020 tog kontakt til DLR.

Tre laboratorietests senere blev det bekræftet, at havestenen i virkeligheden var en meteorit.

Nu forsøger forskerne at finde ud af, hvornår den kom hertil.