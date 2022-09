Kæmpe milliardtab for ATP

56,6 milliarder kroner.

Så meget har ATP's pensioner tabt i det første halve år af 2022.

Det fremgår af et netop offentliggjort halvårsregnskab.

I første halvår af 2021 bød halvårsregnskabet ellers på et plus på 19,6 milliarder kroner.

Ekspertens tre bedste pensionsråd

'Usædvanlig svært halvår'

'Det har været et usædvanlig svært halvår, men vores forretningsmodel sikrer, at pensionerne til vores medlemmer er uændrede til trods for, at de finansielle markeder har bevæget sig voldsomt i 2022,' lyder det fra Martin Præstegaard, administrerende direktør i ATP, i pressemeddelsen.

'Selvom investeringsafkastet har været negativt i år, så er ATP’s gennemsnitlige afkast stadig over ti procent de seneste fem år, og ATP har fortsat et sundt forhold mellem størrelsen af vores garantier og vores reserver i det såkaldte bonuspotentiale,' lyder det videre.

I den resterende del af året forventes de finansielle markeder fortsat at være præget af meget stor usikkerhed, lyder det i pressemeddelsen.

Derfor fastholder ATP den disciplinerede tilgang til risikostyring, så der skabes de bedst mulige afkast.

Ekspert: Sådan tackler du inflationen bedst