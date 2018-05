Kæmpe millionbeløb sikrer vandmekka i København: Så vildt bliver det

De seneste år har Papirøen været kendt som øen, der lægger lokaler til det populære Copenhagen Street Food.

Men det populære madmarked, der nu rykker til Refshaleøen, bliver nu med al sandsynlighed erstattet af et vandkulturhus, som Københavns Kommune i marts satte midler af til at opføre.

Det skriver TV2 Lorry.

Opførelsen kunne dog kun blive en realitet, hvis private fonde støttede byggeprojektet med 300 millioner kroner. Nu har Nordea-fonden sikret den fulde finansiering, og alt tyder dermed på, at hovedstaden bliver et vandmekka rigere.

- Papirøen skal også fremover være et af Københavns folkelige samlingssteder, siger Frank Jensen, Københavns overborgmester, i en pressemeddelelse ifølge TV2 Lorry.

Det er det japanske arkitektfirma Kengo Kuma & Associates og deres danske partner Cornelius Vöge, der vandt konkurrencen om et forslag på et op til 5000 kvadratmeter stort vand-kulturhus inklusive et havnebad og en promenade

Bestyrelsesformand for Nordea-fonden, Peter Schütze, har store forventninger til byggeriet.

- Det har potentiale til at blive et vartegn for København og en nyskabende ramme for byens borgere og foreninger. Kort sagt: et hus fuld af gode liv baseret på aktivitet og fællesskab, siger bestyrelsesformand i pressemeddelelsen.

Det forventes, at den samlede udvikling af Papirøen inklusiv det nye vandmekka er færdigt i slutningen af 2021.

Se billederne af det kommende vandmekka her:

Foto: Kengo Kuma & Associates/Cornelius Vöge/Luxigon.

Foto: Kengo Kuma & Associates/Cornelius Vöge/Luxigon.

Foto: Kengo Kuma & Associates/Cornelius Vöge/Luxigon.

Foto: Kengo Kuma & Associates/Cornelius Vöge/Luxigon.