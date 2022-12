Kæmpe millionregn i Lotto: Dansker vinder 50 millioner

En heldig dansker kunne i dag vågne op til den gode nyhed om knap 50 millioner skattefri kroner, efter at have vundet dem i Lotto

Man kan vist roligt sige, at julen kom ekstra tidligt i år for en heldig roskildenser.

Lørdag aften blev der nemlig trukket en Lotto-vinder, som blev årets første vinder af førstepræmien i Joker, hvilket betyder, at der er 49 millioner kroner i vente.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Faktisk har vinderen vundet 49.496.882, men hvad gør små 500.000 egentlig til forskel, når man pludselig har knap 50 millioner i sparebøssen?

Vinderen spillede med over mobilen, oplyser Danske Spil desuden.

Flere milliongevinster

Men gaveregnen stopper ikke her.

Udover førstepræmien i joker, så er der også blevet trukket en anden vinder, som ramte syv helt rigtige tal ved lørdagens Lotto trækning.

Denne heldige dansker må dog 'tage sig til takke' med 16 millioner kroner.

Vinderen af denne kupon, har købt den i Føtex Sønderborg i Sønderborg, oplyser Danske Spil.

Derudover blev der også trukket to yderligere vindere af 'Millionærgarantien', som hver har vundet en million kroner.

Altid dejligt

Malene Mølgaard, administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, udtaler i pressemeddelelsen, at 'det altid er dejligt at se så mange vindere'.

- Det er altid dejligt at se så mange vindere i vores lotterier – også selvom vi er vant til det, da der hver evig eneste uge kommer flere, nye millionærer til. Det kan være en stor omvæltning fra den ene dag til den anden at få millioner af kroner ind på kontoen, og derfor gør vi meget ud af at give specialiseret rådgivning til dem, der er så heldige. Det gør vi for at sikre, at vinderne får taget godt hul på den nye tilværelse som millionær eller endda multimillionær.

Danske Spil har endnu ikke talt med vinderne, oplyser de, men de ønsker dem stort tillykke.

