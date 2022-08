Kæmpe mirakel: Overlevede et døgn under vandet

En 62-årig mand overlevede mirakuløst i sin kahyt under vandet, mens båden var ved at synke

Miraklernes tid er heldigvis ikke forbi.

Det er en 62-årige mand fra Frankrig et levende bevis på.

I næsten et døgn overlevede manden under vandet i sin båds kahyt, mens bølgernes bragede af sted, og båden lå med bunden i vejret.

Det skriver BBC.

Tippet rundt

Klokken 20.23 lokal tid sendte båden, der var sejlet af sted fra Portugals hovedstad Lissabon, et nødsignal 22,5 kilometer fra Sisargas-øerne, nær Spaniens nordvestlige Galicien-region.

Da redningsskibet og tre helikoptere fandt frem til kaptajnen på båden - en 62-årige mand fra Frankrig - kunne de konstatere, at båden, grundet det voldsomme vejr, var tippet og lå med bunden i vejret.

En redder blev sent op på båden for at undersøge, om der stadig var overlevende og ved at banke på bunden af skibet, kunne redderen høre, at der under vandets overflade blev banket hårdt tilbage.

Måtte opgive

Fordi solen var gået ned, og bølgerne var så høje, måtte redningspersonalet opgive at redde den 62-årige mand op fra båden samme aften.

Derfor blev der pustet kæmpe balloner op rundt om båden, så den henover natten ikke skulle risikere at synke.

Næste morgen kunne redningspersonalet så dykke ned under vandet til skibets kahyt, hvor den 62-årige mand mirakuløst stadig var i live og kun med vand til knæene.

Manden blev reddet i land og fløjet til hospitalet for tjek.