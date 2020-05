Kæmpe misforståelse i Københavns Lufthavn

Der var knas med kommunikationen på flere fronter, da et af verdens største fragtfly måtte annullere sine planer om at lande i Københavns Lufthavn kort før ankomst

Efter planen skulle det være ankommet i Københavns Lufthavn tirsdag formiddag klokken 10.52, men sådan gik det ikke.

Det enorme fragtfly af typen Antonov AN-124 nåede aldrig at sætte sine hjul på asfalten i Danmark.

Flyet, der er det tredjestørste af sin art i verden, måtte pludselig annullere sin indflyvning og ændre kurs. Piloterne blev gjort opmærksom på, at den eneste landingsbane, som kan modtage fly af sådan en størrelse, var under renovering.

I stedet måtte den store maskine rette forenden mod Tyskland for kort tid senere at lande i Leipzig.

På dansk grund bliver der kigget inddad. For det er en brist i kommunikationen, der er skyld i forløbet. Det fortæller Kenni Leth, der er pressechef i Københavns Lufthavn.

Sådan så kursændringen ud på radaren. Klokken 10.52 skulle flyet være landet i Københavns Lufthavn, men kort før landing måtte man ændre ruten og sigte mod Leipzig i stedet. Foto: Radarbox.com

- Historien er, at der er sendt et NOTAM (ændringer for procedurer i luftfart, red.) ud fra lufthavnens side til piloter om, at denne bane ikke kan bruges. Men på grund af nogle uheldige misforståelser har piloterne ikke fået denne besked. Derfor havde de opfattelsen af, at de kunne lande, siger Leth til Ekstra Bladet.

Og der har tilsyneladende været flere huller i systemet. For grundet en intern fejl var det også hos flere medarbejdere i Københavns Lufthavn formodningen, at det gigantiske fly skulle ankomme fra Almaty i Kasakhstan.

- Vi havde i kommunikationsafdelingen også fået at vide, at det her fly ville lande. Og vi havde jo glædet os til at vise det frem for de tilskuere, som nogle gange kommer ud for at se specielle fly, siger Leth.

- Derfor havde vi gjort reklame for det på vores interne kanaler, og det skulle vi selvfølgelig ikke have gjort. Vi har en Facebook-side, hvor vi gør opmærksom på, hvad der sker i lufthavnen, lyder det fra pressechefen.

Et Antonov AN-124 er et af verdens absolut største fly. Arkivfoto: BugWarp/WikiCommons

Kenni Leth understreger, at der ikke har været dramatik i forbindelse med episoden, men at man naturligvis beklager de gener, det har medført.

- Nu har vi så håndteret det ved at skrive en undskyldende besked til de flyentusiaster, der var kørt herud, og så er det jo sådan en ting, man lærer af, siger han.

Det vides ikke, hvad det enorme fly havde lasten fyldt med.