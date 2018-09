Kæmpe mystik: Stort observatorium lukket ned af FBI

Der er formentlig blevet brugt elitehelikoptere af typen 'Blackhawks' under en større aktion af FBI.

Det er dog ikke en terroristrede, der er blevet bombarderet, men derimod et rumobservatorium i Sacramento, New Mexico, USA, der er blevet evakueret.

Sunspot Solar Observatory blev lukket ned torsdag sidste uge, og siden er ingen i den brede offentlighed blevet klogere på hvorfor. Ikke engang de lokale myndigheder fik noget som helst at vide om, hvorfor observatoriet lukkede ned 6. september, skriver The Independent.

- FBI nægter at fortælle os, hvad der foregår. Vi har folk deroppe, som står stand-by, imens de evakuerer observatoriet.

- Der var en Blackhawk-helikopter og en hel masse mennesker, der gik rundt med antenner og arbejdsmænd på tårnene, men ingen ville sige hvorfor, sagde den lokale Sheriff dengang til ABC 7.

Tak for tålmodigheden

De sociale medier har også summet af rygter efter FBIs aktion. Det har observatoriet forsøgt at tysse ned, dog uden held.

Kommentarerne på opslaget lyder blandt andre:

- Jeg læste om det, og det virker meget mystisk. FBI brager ind, evakuerer alle og siger ikke et ord om hvorfor?

- FBI tager sig ikke at af destruere bygninger. Jeg kan lugte noget alien-agtigt.

- 'Sikkerhedsspørgsmål' mig i røven. Der sker noget igen, som FBI nægter at påtale. Lukkede posthuset ikke også på samme tid?

Sådan ser Sunspot Observatory ud. Foto: Shutterstock

Det Nationale Solobservatorie (NSO) kom med denne besked for to dage siden:

- Tak for jeres tålmodighed, imens Sunspot Observatory er lukket. Vores andre observatorier forbliver åbne og NSO fungerer som normalt. AURA - vores ledelsesorganisation - er i gang med at løse et sikkerhedsspørgsmål ved Sunspot Observatory i Sacramento Peak, New Mexico og har valgt at lukke observatoriet for en sikkerheds skyld.

Der er ingen bud på, hvornår observatoriet åbner igen.