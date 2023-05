Kæmpe nedbrud: Flere hjemmesider ude af drift

Der bliver arbejdet intensivt for at få hjemmesiderne op at køre igen

I flere timer har det nu ikke været muligt at komme ind på hverken Folketingets, ministeriers eller de otte styrelsers hjemmesider.

Siden nedbruddets start har it-kyndige kæmpet for at få hjemmesiderne til at virke igen - dog uden held.

Til gengæld er årsagen bag nedbruddet nu kendt.

Det fortæller presseansvarlig hos Folketinget Claus Brask.

- Vi arbejder hårdt for at få det hele til at køre igen. Vi er kommet frem til, hvad der lægger bag nedbruddet, men det er ikke noget, vi kommer til at gå ud med, fortæller han.

Claus Brask forklarer, at det sker for ikke at kompromittere it-sikkerheden.

Tidshorisonten for nedbruddet er fortsat ukendt.