Kæmpe-nedbrud for 450.000 spreder sig: - Det er under al kritik

Nedbruddet i TDC-netværket, der har forhindret omkring 450.000 kunder på TDC- og Yousees netværk i at foretage og modtage telefonopkald hele mandag formiddag, kan også påvirke mobildata og mobilt bredbånd. Det meddeler TDC, der ellers hele formiddagen har fastholdt, at kun opkald var påvirket.

Se også: Ditte har termin i dag: - Kan ikke ringe 112

'Vi har konstateret, at fejlen også kan påvirke mobildata og mobilt bredbånd. Der kan fortsat opleves problemer med at foretage og modtage opkald på mobil- og fastnettelefoni.' skriver Yousee på deres Facebookside.

Allerede omkring klokken ni mandag morgen var der problemer, og klokken 13.30 er problemet endnu ikke løst.

Se også: 450.000 ramt af TDC-nedbrud: - Det er dæleme ikke smart

Da det er hele TDC-netværket, der er ramt, går problemerne således også udover kunder hos teleselskaber, der benytter netværket - såsom Telmore eller Plenti.

Tidligere mandag skrev selskabet i en mail til Ekstra Bladet, at 'vi har stærkt begrænset fremkommelighed på tale på TDC’s mobilnetværk. Det påvirker mange kunder, der vil opleve, at de ikke kan ringe eller modtage opkald'. På deres hjemmeside fremgik det dog, at nedbruddet var en 'meget kritisk fejl', der påvirker kunder i både Danmark, Norge og Sverige.

På Yousees Facebookside er folk mildest talt ikke begejstrede over, at problemet endnu ikke er løst.

'Come on yousee, så få da lavet det der ikke virker.... det er da under al kritik det her,' skriver Michella Maria Meyer for eksempel, mens andre gerne vil vide, hvor længe endnu man skal forvente, at der er problemer.

TDC er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.