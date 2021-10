Kæmpe nedbrud: Kunderne raser

Flere kunder af internetudbyderen Fibia har været uden internet lørdag, og det har affødt en storm af sure brugere på virksomhedens Facebook-side

Tusindvis af danskere har lørdag været ramt af et nedbrud i deres internetforbindelse.

Fibia har nemlig været ramt af en større strømkatastrofe, der har betydet, at de forskellige internet-enheder i folks hjem ikke kunne få strøm. Og uden strøm kunne enhederne ikke levere internet.

Det bekræfter Rasmus Carlsen, der er pressevagt hos Fibia, over for Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at mange er uden internet lige nu, siger han lørdag eftermiddag.

Rasmus Carlsen oplyser, at der i løbet af formiddagen var omkring 9000 danskere, som var ramt af nedbruddet. Det skabte en følgefejl, som fik konsekvenser for yderligere 35.000 kunder fra omkring klokken 14.

Pressevagten fortæller endvidere, at de berørte kunder løbende er blevet koblet på igen. Lørdag omkring klokken 16.45 mangler cirka 3000 kunder fortsat at komme online. Det forventes, at de resterende kunder igen er koblet til ganske snart.

'Nogen kan have behov for at genstarte deres router,' oplyser Rasmus Carlsen i en sms.

Det store nedbrud er bestemt ikke faldet i god jord ved Fibias kunder.

Raser på Facebook

Selvom kunderne ikke har haft nogen internetforbindelse, er de alligevel kommet til tasterne på Fibias Facebook-side, hvor de udtrykker deres utilfredshed.

I skrivende stund har knap 200 mennesker kommenteret på et opslag om driftstatus på virksomhedens Facebook-side. Her skriver de blandt andet:

'Helt seriøst, hvis ikke mit internet virker inden for de næste 15 min, så skifter jeg fandeme udbyder - er så træt af jer Fibia!'

'Postnummer 4800 nede siden klokken 07.00. Kunne være rart med en tidshorisont'

'Intet fibernet i 4500. Det er vildt, at Fibia ikke ser at få fejlen rettet. Holder I weekend?'

De mange sure kommentarer er heller ikke gået over hovedet på Fibia.

'Vi beklager og forstår fuldt ud, at kunderne er mindre begejstrede for os i dag,' skriver Rasmus Carlsen i en sms.