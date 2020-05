Kæmpe nedrivning: Otte skorstene væltet på stribe

Tusindvis af mennesker dukkede mandag op i den australske by Morwell for at se, da byens vartegn, kraftværket Hazelwood Power Station, fik sine otte skorstene jævnet med jorden. Det skriver australske ABC.

Kraftværket har været i brug siden 1960'erne, men lever ikke længere op til gældende standarder og har derfor ikke produceret elektricitet siden 2017. Kraftværket er desuden blevet vejet og fundet for let til at høre under bevaringsværdig kulturarv, og da skorstenene samtidig indeholdt store mængder asbest, kunne de heller ikke blive stående og forfalde.

Ejeren af kraftværket, den franske forsyningsvirksomhed Engie, så derfor ingen vej uden om den nedrivning, der fandt sted mandag. Her væltede de otte 137 meter høje skorstene på stribe, hvilket blev fulgt af tusindvis af tilskuere på både kort og lang afstand.

Se nedrivningen, der ifølge ABC kunne mærkes 200 kilometer derfra i Melbourne-forstaden Bacchus Marsh, i videoen ovenfor.

Trods skorstenenes indhold af asbest, er der ifølge ejeren ingen fare for, at de lokale skal komme i kontakt med det farlige materiale efter nedriviningen.

- Der er overhovedet ingen risiko for, at asbest vil være andre steder end på jorden, men det bliver sidenhen udbedret på stedet og opbevaret i en godkendt beholder, fortæller administrerende direktør for Engie i Australien og New Zealand, Ryan Auger.

