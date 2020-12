Kæmpe nytårsfest i Wuhan

Mange tusinde mennesker er samlet i Wuhan i Kina, hvor coronavirusset, som har spredt sig til hele verden, menes at komme fra.

Der er fest i gaderne, der er jubel fra balkoner.

I modsætning til storbyer i resten af verden er der nytårsfest i Wuhan med 11 millioner indbyggere.

Det er lykkedes for myndighederne at få bugt med smitten med covid-19 i byen.

Politiet har rejst afspærringer for at holde styr på menneskemasserne i byens centrum, men det synes forgæves.

Afspærringerne kan ikke holde de overvejende unge feststemte kinesere tilbage.

- 2020 har været et meget svært år for os på grund af erfaringen med epidemien, særligt i Wuhan. Det er en uforglemmelig erfaring for os, siger den lokale indbygger Xu Du.

De fleste festglade i Wuhans centrum bærer mundbind.

Wuhan var under en hård nedlukning i over to måneder fra slutningen af januar.

Men hen under sommeren vendte livet stille tilbage til det normale.

I september genåbnede skolerne.

Ifølge officielle tal døde 4000 kinesere, der var smittet med covid-19, i Wuhan. Der er uofficielle tal, som er langt højere.

- Kina har kontrolleret epidemien godt, siger Li Yusu midt i nytårsfesten på gaderne.

- Men der er stadig regioner, der lider under virusset. Jeg håber, at de regioner kommer igennem besværlighederne hurtigt.

Kina er blevet kritiseret af omverdenen for sin håndtering af smitten, der begyndte i Wuhan i provinsen Hubei i december 2019.

Kina er blevet beskyldt for at have dækket over alvorligheden og omfanget af virusset, som siden har spredt sig til resten af verden.

I mandags blev borgerjournalisten Zhang Zhan idømt fire års fængsel for at have rapporteret til omverdenen om forholdene i Wuhan, da det stod værst til.

Denne nytårsaften er lande verden rundt ramt af restriktioner for at inddæmme smitten.