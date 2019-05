KÆMPE overraskelse i Aalborg: Pludselig var der to tigerunger

Dyrepasserne i den zoologiske have havde joket med, at tigeren da godt nok var blevet lidt buttet på det sidste

Det kom bag alle i Aalborg Zoo, da den kun fire år gamle huntiger Bethari pludselig lå med sine to nyfødte unger i den nordjyske zoologiske have.

- Dagen før fødslen havde vi joket med, at Bethari vist havde spist lidt rigeligt, for hun var lidt tyk om maven, men da hun kun en uge forinden havde været i brunst, regnede vi slet ikke med, at hun skulle have unger, siger Katrine Christensen, der er dyrepasser i haven.

De nye unger har fået den bedste start med en omsorgsfuld mor. Foto: Aalborg Zoo

Forundringen skyldes også, at faderen til de to nye unger er godt oppe i årene.

- Batu er efterhånden blevet en ældre herre på 16 år, så vi var faktisk begyndt at tro, at han ikke længere kunne yngle, siger Katrine Christensen.

Der var dog blevet observeret adskillige parringer mellem de to den seneste tid.

Selvom det er første gang, at den unge hun bliver mor, har hun vist sig at være utrolig omsorgsfuld.

Hendes rolige temperament betyder også, at gæster i Aalborg Zoo allerede nu kan se de to små unger, der kom til verden 23. april.

Tigrene i Aalborg Zoo tilhører den mindste tigerrace i verden, nemlig Sumatra-tigeren. Racen er stærkt truet. Man regner med, at der kun er omkring 400 eksemplarer tilbage i naturen. Det er især skovfældning og krybskytteri, som truer tigrene.

Men nu er der i hvert fald to helt nye eksemplarer i Aalborg Zoo.