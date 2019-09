Kæmpe overskud: Pengeregn til ansatte

Det har været ekstra skønt at tjekke netbanken for de ansatte i Vestergaard Company A/S.

De kan snart se frem til at blive ramt af en større pengeregn som del af virksomhedens overskud. Som følge af et rigtig godt resultat i det forløbne regnskabsår, lander der nu hele 144.600 kroner hos hver af de fastansatte i virksomheden inklusive pension, skriver Roskilde Avis.

Vestergaard fremstiller avanceret udstyr til af-isning af fly. Ifølge avisen fokuserer virksomheden på at finde den nyeste teknologi, der samtidig er mest miljørigtig. Og det har været en rigtig god forretning for virksomheden fra Gevninge.

På nuværende tidspunkt har de leveret virksomhedens største omsætning på 832 millioner kroner, som leverede et tilsvarende overskud på 124 millioner kroner.

Succesen tilskrives medarbejderne

En ikke ubetydelig portion af de penge bliver nu spredt ud til virksomhedens ansatte.

- Vi vil gerne vise, at vi også er klar over, hvordan denne succes kan tilskrives vores medarbejdere. De udvikler kvaliteten i deres arbejde for os og vore kunder, siger direktør Stefan Vestergaard til Roskilde Avis.

Direktøren forventer videre, at overskudsdelingen skulle kunne mærkes i fremtiden.

- Ordningen fremmer det gode samarbejde i de enkelte afdelinger og mellem de forskellige funktioner i virksomheden. Det giver trivsel på arbejdspladsen og høj effektivitet, som er nødvendig i konkurrencen på verdensmarkedet, forklarer direktøren.

Det er virksomhedens 304 medarbejdere, som nu får del i det store overskud.