Kæmpe overtagelse trækker ud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har brug for mere tid til at undersøge, om Rema 1000 kan få grønt lys til at overtage 114 Aldi-butikker

Det vakte opsigt, da den tyske discountgigant Aldi i fjor trak stikket i Danmark og solgte 114 butikker til Rema 1000.

Overtagelsen, som blev en realitet i december, er siden blevet gransket af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som skal give grønt lys til fusionen.

Og det trækker ud, skriver Finans.

Rema 1000 Danmark skulle oprindeligt have haft svar i slutningen af marts, men styrelsen har valgt at forlænge behandlingen.

Derfor forlænges fristen med yderligere 90 dage. Fusionen overgår nu til den såkaldte fase to. Af styrelsens vejledning til fusionskontrol fremgår det, at det kan ske, hvis ikke det kan udelukkes, 'at fusionen vil kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt'.

Jonas Schrøder, kommunikationschef for Rema 1000 Danmark, har ingen kommentarer, siger han til det norske medie E24.

- Vi har fuld respekt for deres behandling af sagen, og det skal de få arbejdsro til.

I december lød det i en pressemeddelelse, at 1600 af Aldis cirka 2800 medarbejdere ville overgå til Rema 1000, som forventer at åbne størstedelen af de opkøbte butikker under Rema 1000-brandet.