Kæmpe paradoks: - Det kan ikke være rigtigt

Rigtig mange danskere, der har købt bolig inden for de seneste år, sidder med realkreditlån på 0,5 procent og 1 procent i fast rente. Siden er renterne steget markant, og det betyder, at kursen på lånene med den lave rente er faldet drastisk.

Det betyder, at boligejerne med milliongæld vil kunne skære flere hundredetusinde kroner af deres lån ved at indfri det og konvertere til et nyt.

Alligevel sker det for sjældent, at bankrådgiverne ringer til deres kunder og foreslår dem at konvertere lånet. Det er det, boligekspert hos MyBanker, Mikael Mogensen, kalder rådgiver-paradokset.

- Det kan ikke være rigtigt, at du har kunder, der har et lån, som du aldrig nogensinde ville rådgive nye kunder til at optage, siger Mikael Mogensen.

Han refererer til, at bankerne altid tilbyder nye kunder lån til kurs 95 eller højere, og dermed vil alle nye kunder i øjeblikket blive tilbudt et lån på 2 eller 2,5 procent i rente, når vi taler om fastforrentede lån.

Intet godt argument

Nogle kunder vil måske være afskrækket af at konvertere til et lån med en højere rente, men ser man på, hvor meget af restgælden, der kan skæres af, og hvor mange år der vil gå, før den højere månedlige ydelse vil have spist den gevinst, så vil det i manges tilfælde kunne betale sig at konvertere.

Det skyldes blandt andet, at selvom du konverterer til et nyt lån med en løbetid på 30 år, så er det de færreste, der beholder det nye lån i så lang tid.

- Hvis du tager et fastforrentet lån på 30 år med 10 års afdragsfrihed, så er der meget få af dem, der lever i 30 år. Den gennemsnitlige levetid for et realkreditlån er kun syv til otte år, siger Mikael Mogensen.

I øjeblikket har danskerne samlet set realkreditlån på 0,5 eller 1 procent i fast rente for 231 milliarder kroner. Her taler vi lån, der er etableret siden sommeren 2020 med en løbetid på 30 år.

Dermed kan det konstateres, at rigtig mange danskere har valgt ikke at konvertere deres lån - eller at de ikke er opmærksomme på muligheden, hvilket i givet fald kan skyldes manglede rådgivning.

- Jeg prøver at finde en rationel forklaring (på den manglende rådgivning, red.). Der er ikke noget godt argument. Mit bedste gæt er, at de er bange for den type rådgivning, fordi man ikke kan være sikker på renternes udvikling. Det kan være farligt at sige, at du kan konvertere, og så har du en lodseddel. Jeg tror, de er nervøse for, at kunderne senere bliver utilfredse, hvis lodsedlen ikke giver gevinst, siger Mikael Mogensen.

Med en lodseddel mener boligeksperten, at boligejerne kan score en stor gevinst, hvis renten falder igen. Derved kan de konvertere tilbage til et lån med lav, fast rente og have tjent alle de penge, de har skåret af gælden.

Ekstra Bladet har kontaktet bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, for at høre, hvorfor bankernes rådgivere tøver med at rådgive deres kunder til at konvertere deres boliglån. Finans Danmark oplyser, at de ikke kan svare på spørgsmålet, da organisationen ikke har den form for tilsynspligt med bankerne, og derfor kan de ikke svare på, hvordan bankerne rådgiver deres kunder.

Mikael Mogensen er boligekspert og COO i Mybanker. Han har 30 års erfaring i den finansielle sektor og har tidligere været ansat i blandt andet Danske Bank. PR Foto.

