Kæmpe politiaktion på Hovedbanegården: Mand spottet med gevær

Københavns Politi rykkede lørdag formiddag massivt ud til en anmeldelse om en person, der gik rundt med et stort gevær.

Det bekræfter vagtchef Henrik Stormer over for Ekstra Bladet.

- Klokken 11.40 får vi en anmeldelse om en mand, der stiger ud af toget med et gevær over skulderen. Så sender jeg selvfølgelig alt, der kan kravle og gå mod Hovedbanegården, hvor vi ikke finder ham.

Manden var nemlig allerede hoppet på et andet tog, fortæller vagtchefen.

- Han stiger på et regionaltog, efter at han først har stået på perronen med andre borgere, som ikke foretager sig noget. Vi får dog fat på ham ude på Holbæk Station, hvor vi kan konstatere, at der er tale om et hardball-gevær.

Større politiindsats på Hovedbanegården efter anmeldelse om mand med geværlignende genstand. Pgl. efterfølgende anholdt på Holbæk Station med hardballgevær. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) January 19, 2019

Kritik af 'ligeglade' borgere

Vagtchef Henrik Stormer udtrykker efterfølgende sin irritation over, at 'kun' en borger valgte at kontakte politiet, selvom manden havde mødt mange mennesker med et gevær i hånden.

- Det undrer mig, at der kun er en borger, som ringer til os, når der render en mand rundt med et ulovligt gevær.

Politiet melder, at togtrafikken ikke har været berørt af episoden, der udspillede sig på Københavns Hovedbanegård lørdag formiddag.

