Kæmpe regning venter: - Det er et 'ferie-fængsel'

Umiddelbart lyder en forlænget ferie ikke helt dårligt. Men når det betyder uforudsete udgifter på omkring 18.000 kroner og missede arbejdsdage, er det måske ikke helt så herligt alligevel.

Karina Dørr Pedersen har sammen med sin mand og deres seksårige barn været på ferie på Kreta.

Ferien skulle egentlig være sluttet mandag, hvor de skulle vende næsen mod Danmark igen, men et aflyst SAS-fly betyder, at det nu ikke kan lade sig gøre.

De fik beskeden om det aflyste fly søndag omkring klokken 17, hvorefter de i panik hoppede ind på Momondo for at bestille nye flybilletter hjem.

- Vi kunne se, at der ikke var nogle billetter før fredag eftermiddag, siger Karina.

Det medførte aflysninger i Københavns lufthavn da SAS-strejken begyndte.

Mellemleverandører er problematisk

Familien havde bestilt deres flybilletter gennem Travellink.

Fordi billetterne ikke er bestilt direkte gennem SAS, er det uvist, hvorledes de kan få kompensation for deres ekstra udgifter.

- SAS bad om, at vi ikke kontaktede dem, men at vi kontaktede Travellink, siger Karina.

Så det gjorde de - men de måtte selv informere Travellink om, at SAS strejkede, og at deres fly til Danmark var aflyst.

- Man får fat i en person, der ikke snakker dansk, som ikke har nogen forståelse, og som ikke er opdateret.

Beskeden lød, at familien vil modtage en refusion af de flybilletter, de har købt gennem firmaet inden for 120 hverdage. Men de vil ikke få nogen kompensation for nye flybilletter og forlænget hotelophold.

Det ser lige nu ikke ud til, at der er udsigt til en løsning på konflikten. Foto: Andrew Kell/Ritzau Scanpix

Uvist om kompensation

Karina har undersøgt mulighederne for kompensation, men udsigterne er uvisse.

Derfor står de nu indtil videre til selv at skulle betale en kæmpe ekstra regning - medmindre SAS kan kompensere dem.

- Vi får en refusion på omkring 4.800 kroner for de aflyste flybilletter. Men vi kommer af med omkring 9-10.000 kroner for nye flybilletter hjem. Og os bekendt er der heller ingen kompensation for de ekstra dage, vi skal bo på hotellet.

Både Karina og hendes mand skulle egentlig tilbage på arbejde tirsdag, men har måtte meddele deres arbejdspladser, at de ikke kan nå hjem inden da.

- Jeg forstår udmærket, at man kan blive nødt til at strejke. Men når man står i det, er det jo ikke bare ekstra penge. Udover de omkring 18.000 kroner vi bruger på at kunne bo her og komme hjem på fredag, bruger vi jo også ekstra feriedage, som skal tages fra et andet tidspunkt.

Karinas svoger er også på Kreta og har også fået aflyst sit fly. Han har ringet til Forbrugerrådet, da han er medlem. De kunne oplyse, at de ifølge dem faktisk har ret til kompensation gennem SAS.

- Så det er SAS, vi skal rette kravet mod. Men hvis det bliver konkluderet, at strejken ikke er SAS's skyld, så har vi ikke ret til noget.

Men inden vejledningen fra Forbrugerrådet, var der intet der tydede på, at de kunne søge kompensation.

- De (SAS, red.) henviser til, at vi skal kontakte det firma, hvor vi har købt billetter (Travellink, red.). Intet sted står der, vi kan søge kompensation.

Det tyder dog på, det måske vil være muligt at få en kompensation fra SAS, selvom det stadig er uvist.

Stresset ferie

Undervejs på ferien har Karina og hendes mand holdt nøje øje med, om deres fly skulle blive aflyst.

- Vi har jo godt kunne se, hvad der foregik. Og vi har tænkt 'okay, flyet er nok aflyst'. Men først når SAS skriver, at det er aflyst, kan man kontakte Travellink - og så kan de fortælle, hvad proceduren er herfra. Vi havde forsøgt at ringe inden for at spørge, hvad proceduren var. Det ville de ikke fortælle.

Karina fortæller, at de har mødt andre i hotelreceptionen, som også har fået aflyst deres fly.

- Det går for os, fordi vi egentlig har råd til det. Men jeg har da mødt nogle, som ikke har pengene. Og de står i en virkelig møgsituration.

Mest af alt fylder det også hos familien, at situationen har kastet en skygge over de egentlige feriedage.

- En ting er, at det lige nu ikke føles som ferie. En anden ting er, at vi i den ferie, vi har haft indtil nu, har gået og været stressede. Man har gået og tænkt, om ens fly skulle blive aflyst, og om der ville være et sted, vi kunne bo.

På fredag forventer familien at vende snuden endeligt mod Danmark, hvor de flyver fra den græske ø med et andet flysselskab.

Adspurgt om kompensation siger SAS, at de ikke kan udtale sig om enkeltsager.

- Informationerne, om hvad man skal gøre, findes på vores hjemmeside. Men har man købt billetterne gennem et andet firma, skal man kontakte dem også, siger en medarbejder hos SAS.

Ifølge firmaet Flyhjælp, der lige nu opgaver at hjælpe kunder med at få kompensation, er det næppe realistisk at få økonomisk kompensation fra SAS. Det skriver Jyllands-Posten.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar om sagen fra Travellink.

Er din sommerferie blevet påvirket af strejken? Så kan du læse mere om, hvad du kan gøre her.