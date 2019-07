Kæmpe rejsedag: Her er tidspunkterne du skal holde dig fra

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Lørdag bliver en af de helt store rejsedage i Danmark, og derfor kan det godt betale sig at holde øje med trafikken for at undgå den værste trafik.

For det er dagen, hvor nogle kommer hjem fra ferie, mens andre er i den heldige situation, at de tager afsted på ferie. Samtidig er lørdag skiftedag i landets sommerhuse, så udenlandske gæster kommer også til at spille ind på de danske motor- og landeveje.

Den værste trafik kommer til at ligge mellem klokken 10 og 15.

- Det er rød dag, og vi forventer mange biler på vejene. Anbefalingen er at køre meget tidligt eller sent, og så er det en god idé at holde sig orienteret i forhold til eventuelle hændelser, siger Jakob Riis-Petersen, pressevagt, Vejdirektoratet.

Han fortæller, at trafikken især kommer til at være tæt omkring den tyske grænse og nordpå til Trekantsområdet over Fyn og til København.

- Der kommer især tryk på den sønderjyske motorvej og så den vestlige del af Fyn.

Advarer i Tyskland

På Storebæltsbroen ventes 4000 biler i timen i perioden mellem klokken 10 og 15. På en normal dag er der små 3000 i timen.

- Vi regner med, at der skal 45000 biler over broen i dag, siger Daniel Nielsen, trafikvagt, Storebælt.

I Sønderjylland er der åbnet to spor ved Frøslev, oplyser Sydjyllands Politi på twitter.

Det er store rejsedag ved grænsen. Derfor har vi åbnet 2 spor ved Frøslev i dag. Til et af sporene er der tilkørsel allerede i Tyskland. Tysk politi har sørget for skiltning. Det kan se ud som om, bilisterne bliver ledt væk fra motorvejen, men det er ikke tilfældet #politidk #uka — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 13, 2019

Også i Tyskland advares mod den massive trafik, og Bild kalder det en af de værste rejseweekenden. Fredag fortalte FDM til Ekstra Bladet:

- Denne her weekend ser ud til at blive en af de rigtig slemme. Dels fordi mange danskere kører på ferie, men det meste af Tyskland og mange hollændere begynder også ferie i denne weekend, fortæller Dennis Lange, der er juridisk konsulent i FDM, til Ekstra Bladet.

Advarer om mega-kø: Bliv hjemme!