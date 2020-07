Kæmpe rovfugle venter på Flemming

Når Flemming 'Falkemand' Sanggaard hver morgen går på arbejde i sit ørnereservat i Fogstrup lidt syd for Silkeborg, sidder en halv snes rovfugle som gribbe og venter på chefen.

Eller rettere på de godbidder af døde, daggamle kyllinger, han har med som morgenmad.

Hos den jyske opdrætter af store rovfugle er en ørn på armen bedre end ti på taget. Alle hans fugle er udenlandske arter, da det er forbudt at fange og oplære rovfugle og ugler fra den danske natur.

På det seneste er kontoret udvidet med en kondor fra Andesbjergene, verdens største rovfugl med et vingefang på over tre meter. Det er den største fugl, der nogensinde er landet på dansk jord.

Kæmpefuglen er født til et liv i over 5000 meters højde, men i det midtjyske søhøjland får den dog ikke lov at flyve solo endnu. Kun til træning.

I modsætning til de øvrige falke, høge, ugler og ørne i Flemming Falkemands åbne 'stald', hvor de har frit afsæt til den åbne himmel. Foreløbig er de alle vendt tilbage efter en tur på vingerne.

Kondor i snor

- Kondoren lever af ådsler og kan plukke en stivfrossen, død lama så let som ingenting. Den er nysgerrig, men det går selvfølgelig ikke, at fuglen kommer for tæt på publikum og begynder at smage på små børn, fortæller den midtjyske falkonér.

Derfor er kondoren Härkila i snor, når den optræder i showet.

- Kun når vi træner, får den lov at flyve frit. Det gør de andre af vore rovfugle også, og selv om, de ind imellem napper en stor udflugt, har jeg endnu til gode at miste en fugl.

Siden 46-årige Flemming Sangaard i fjor løb med sejren i DR-programmet 'Alene i Vildmarken', har interessen for hans rovfugleshow været hastigt stigende.

Det satte coronaen en effektiv stopper for i marts. Først nu er der atter gang i billetsalget, og som ved et paradoks er det coronaen i form af øget hjemmeturisme, der sender folk til billetlugen.

- Havde jeg vidst, at coronaen var på vej, havde jeg ikke købt kondoren, siger Flemming Sanggaard. Han vil ikke ud med prisen på den 16 år gamle kæmpefugl, som han købte i Belgien.

Men nu er bøtten vendt, og der er fuldt hus til begge dagens forestillinger, da Ekstra Bladet forleden kiggede forbi.

Ørnen fra Herning

Der er faktisk vældig gang i det flyvende ørnecirkus. Under de timelange shows basker falke, høge, ugler og ørne på skift rundt i den udendørs manege. Blot nogle få centimeter over publikums hoveder.

Den veloplagte falkonér smider gavmildt om sig med godbidder til fuglene - og vittige guldkorn til publikum.

Den amerikanske havørn Epo er opkaldt efter en anden ørn, der kommer fra Herning. Foto: Tim Kildeborg

- Den her amerikanske havørn for eksempel er meget udholdende. Vi kalder den for Epo. Den er opkaldt efter Ørnen fra Herning, lyder det fra vildmanden.

Og den her:

- Som I ved har Harry Potter en ugle, der hedder Hedvig. Sådan én har vi osse, en stor ungfugl, som vi i tidens tegn selvfølgelig har døbt Covid.

En ørn på armen

12-årige Siff Olesen med en ørn på armen: - Den er slet ikke så tung, som jeg troede. Foto: Tim Kildeborg

Publikum er tydeligvis imponeret over de flyvende rovdyrs lydløse svæv og millimeter præcise manøvrer. En skov af fingre ryger i vejret, når Falkemanden spørger, om nogen vil prøve at have en ørn eller en ugle på armen.

12-årige Siff Olesen fra Haderup er en af dem, der trækker den store læderhandske på.

- Det var sjovt. Den var slet ikke så tung, som jeg troede, fortæller hun.

Lige så imponeret er 13-årige Jonas Hansen fra Nykøbing Falster over nærkontakt med en afrikansk savannaugle.

- Ret vildt. Jeg har aldrig før været så tæt på så stor en fugl.

Farmand Bjarne Hansen indskyder:

- Vi havde ellers sat næsen op efter Kroatien i år, men nu har vi lejet et hus i Midtjylland i stedet. Så får vi da set både Himmelbjerget og disse flotte rovfugle - og en kanotur på Gudenåen.

Med næb og kløer

De store rovfugle suser lydløst få centimeter over publikums hoveder. Foto: Tim Kildeborg

Falkonér Flemming Sanggaard har bogstaveligt talt måttet kæmpe med næb og kløer for at holde butikken i drift under coronakrisen. Ud over sin bestand af rovfugle har han også 30 store bisonokser gående.

- Vi fik at vide, at rovfugleshowet var omfattet af den støtteordning, hvor halvdelen af billetterne bliver godtgjort.

- Desværre blev det et afslag, fordi myndighederne behandlede sagen efter reglerne for zoologiske anlæg. Men da vore fugle sidder under åben himmel, kan publikum ikke gå ind og kigge på den på samme måde som i en volière, fortæller Flemming Sanggaard.

- Jeg forklarede, at vi optræder med dresserede dyr lige som i et cirkus. Men da jeg så søgte tilskud efter cirkus-bekendtgørelsen, blev det også til et afslag, sukker han.

En ny afgørelse trækker for tiden ud på grund af ferie i Kulturstyrelsen.