Kæmpe rumraket ude af kontrol: Rammer Jorden når som helst

Det var en glædens dag i Kina, da man 29. april sendte en gigantisk 21 tons stor rumraket ud i rummet.

Her skulle den levere materialer til Kinas første rumstation, der er under kontruktion. Den mission lykkedes også, men efterfølgende har kineserne mistet kontrollen med Long March 5B-raketten.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Der var masser af mennesker samlet for at se opsendelsen af raketten ved Wenchang Space Launch Center i det sydlige Kina. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Rammer Jorden

Der er tale om en 30 meter lang rumraket, som vil være blandt de største nogensinde til at styrte ned på Jorden. Selv har kineserne ikke meldt ud, at de har mistet kontrollen over fartøjet, men det har både rumobservatører i USA og Tyskland konstateret.

Lige nu er det mest sandsynligt, at den vil styrte ned på de sydlige breddegrader ved ækvator, hvor det meste af kloden er dækket af vand.

Men det kan blive livsfarligt, hvis den rammer ned i en storby eller andre steder, hvor der bor mennesker. Det er nemlig sket før.

- Sidste gang, de sendte en Long March 5B-raket ud i rummet, endte det med, at der fløj store metalstykker ned og beskadigede flere bygninger i Elfenbenskysten, siger astrofysikeren Jonathan McDowell fra Havard University til The Guardian.

Brænder formentlig op

Han taler om en lignende situation i maj 2020, hvor Kina ligeledes mistede kontrollen med et lignende rumfartøj.

Dengang kostede nedstyrtningen ingen menneskeliv.

Det forventes også, at det meste af fartøjet vil brænde op, når det skal ned gennem Jordens atmosfære. USA's forsvarsminister Lloyd Austin har sent torsdag aften nægtet, at de har planer om at skyde raketten ned.